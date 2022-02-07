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محافظ أسوان: إلغاء الالتحاق بمدارس التمريض بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى‎‎

الإثنين، 07 فبراير 2022 09:10 م
محافظ أسوان: إلغاء الالتحاق بمدارس التمريض بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى‎‎ محافظ أسوان يتفقد تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية
أسوان - عبد الله صلاح

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أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن إلغاء الالتحاق بمدارس التمريض بدءًا من العام القادم لمدة 3 سنوات وذلك بعد تحقيق الاكتفاء الكامل من الممرضين والممرضات داخل المنشآت الطبية والصحية.

وكان محافظ أسوان، تفقد اليوم، الاثنين، مقار ولجان وكنترول التصحيح وتقدير الدرجات بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات بإجمالى 33 لجنة تصحيح تضم 624 معلم ومعلمة من المصححين للوقوف على سير أعمال التصحيح والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وأمر اللواء أشرف عطية، خلال جولته، بمنح المشاركين فى التصحيح 5 أيام راحة بعد انتهاء أعمال الكنترول، مع احتساب مكافأة الامتحانات لهم بحساب الورقة وليس اليوم.

يشار إلى أن أعمال تقدير الدرجات بدأت السبت الماضى، وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام 2022/2021 نحو 28 ألف 49 طالب وطالبة موزعين على 294 لجنة امتحانية بمعدل 64 لجنة بإدارة أسوان، و21 لجنة بإدارة دراو، و37 لجنة بإدارة نصر النوبة، و73 لجنة بإدارة كوم أمبو، و99 لجنة بإدارة إدفو.


الشهادة الاعدادية

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