اليوم السابع
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محافظة أسوان تسلم 12 سيارة ميكروباص ضمن مبادرة إحلال السيرفيس.. صور

الإثنين، 07 فبراير 2022 09:06 م
محافظة أسوان تسلم 12 سيارة ميكروباص ضمن مبادرة إحلال السيرفيس.. صور محافظ أسوان يسلم السيارات الجديدة
أسوان - عبد الله صلاح

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سلم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، الاثنين، 12 سيارة ميكروباص ، وعدد 7 محلات بالسويقات الجديدة ، منهم 7 ميكروباص تم إحلالهم بدلاً من سيارات " البيك آب – الكبود " ، و 5 سيارات ميكروباص تم إستبدالهم بدلاً من 8 رخص لعربات الحنطور ، بجانب تسليم خطابات تخصيص محلات لأصحاب 7 عربات حنطور بالسويقات.

جانب من إحلال السرفيس
جانب من إحلال السرفيس

رافق المحافظ وفد البنك الزراعى المصرى الممول لمشروع الإحلال والتجديد برئاسة المحاسب مصطفى عبد العزيز رئيس قطاع البنك بأسوان ، وأيضاً المهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، بالإضافة إلى نسمه ناجح مدير إدارة المواقف.

عربات الحنطور
عربات الحنطور

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية، أن مشروع تحديث السيرفيس أصبح نموذجاً لباقى المحافظات ، كما أنه يشهد تطويراً لتمتد مظلته إلى الإرتقاء بكافة المركبات ووسائل النقل الجماعى ومنها عربات الحنطور التي سيتم إقتصارها فقط على العربات المميزة ذات المظهر الحضارى الذى يليق بمكانة أسوان السياحية.

محافظ أسوان يسلم الأسر السيارة الجديدة
محافظ أسوان يسلم الأسر السيارة الجديدة

وأضاف، أنه تم إحلال وتجديد أكثر من ألف سيارة لتفريغ مدن المحافظة من سيارات " البيك آب – الكبود " ، كما أنه سيتم خلال فبراير الجارى إعداد دراسة وقاعدة بيانات متكاملة لآلية إحلال وتجديد عربات التوك توك والتروسيكل لإستبدالهما بسيارات المينى كار ، والمينى فان ، وأيضاً الربع نقل الخفيف بما يحقق الصالح العام ، بالإضافة إلى مراعاة البعد الإجتماعى أيضاً لأصحاب هذه المركبات .

محافظ أسوان يسلم السيارات الجديدة
محافظ أسوان يسلم السيارات الجديدة

 

 


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