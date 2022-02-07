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ماكرون يصل موسكو لبحث الأزمة الأوكرانية مع نظيره الروسى بوتين

الإثنين، 07 فبراير 2022 05:10 م
ماكرون يصل موسكو لبحث الأزمة الأوكرانية مع نظيره الروسى بوتين ماكرون
كتب أحمد عرفة

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وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى العاصمة الروسية موسكو لبحث الأزمة الأوكرانية مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن التوتر في أوروبا بسبب أوكرانيا وكل ما يتعلق بالضمانات الأمنية الروسية ستتصدر مباحثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون المقررة اليوم.

 

وقال بيسكوف في إحاطة صحفية اليوم الاثنين، "هذا المساء سيكون مكرسا لزيارة الرئيس الفرنسي ماكرون، إنها زيارة مهمة".. مضيفا "من الواضح أن موضوع التوتر في أوروبا المتعلق بالوضع حول أوكرانيا، وموضوع الضمانات الأمنية لروسيا، وكل ما يتعلق بهاتين المشكلتين سيهيمن على هذه الزيارة والمباحثات بين الرئيسين".

 

وأوضح أن مباحثات اليوم بين بوتين وماكرون سبقتها عدة محادثات هاتفية بين الرئيسين، متوقعا مناقشة موضوعية للغاية وطويلة وكبيرة من حيث الوقت والمضمون بين الرئيسين.

 

وأعلن بيسكوف، أن الكرملين لا يتوقع أن يحمل لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون تغييرات حاسمة فيما يتعلق بالوضع المتوتر في أوروبا بسبب أوكرانيا.


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