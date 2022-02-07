الكرملين: التوتر فى أوروبا بسبب أوكرانيا على رأس مباحثات بوتين وماكرون

أ.ش.أ

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن التوتر في أوروبا بسبب أوكرانيا وكل ما يتعلق بالضمانات الأمنية الروسية ستتصدر مباحثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون المقررة اليوم.

وقال بيسكوف في إحاطة صحفية اليوم الاثنين، "هذا المساء سيكون مكرسا لزيارة الرئيس الفرنسي ماكرون، إنها زيارة مهمة".. مضيفا "من الواضح أن موضوع التوتر في أوروبا المتعلق بالوضع حول أوكرانيا، وموضوع الضمانات الأمنية لروسيا، وكل ما يتعلق بهاتين المشكلتين سيهيمن على هذه الزيارة والمباحثات بين الرئيسين".

وأوضح أن مباحثات اليوم بين بوتين وماكرون سبقتها عدة محادثات هاتفية بين الرئيسين، متوقعا مناقشة موضوعية للغاية وطويلة وكبيرة من حيث الوقت والمضمون بين الرئيسين.

وأعلن بيسكوف، أن الكرملين لا يتوقع أن يحمل لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون تغييرات حاسمة فيما يتعلق بالوضع المتوتر في أوروبا بسبب أوكرانيا.

وقال ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يتوقع أن يصبح لقاء بوتين وماكرون نقطة تحول في الوضع المتوتر في أوروبا حاليا حول أوكرانيا، "إن إيمانويل ماكرون رئيس دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وهذا أمر هام، ولكن الوضع معقد للغاية بحيث لا يمكن توقع أي تغييرات حاسمة جراء لقاء واحد".

وأضاف بيسكوف أن الرئيس الفرنسي أخبر الرئيس الروسي خلال المحادثات الهاتفية السابقة بينهما أنه سيأتي ببعض الأفكار لإيجاد خيارات محتملة لنزع فتيل التوتر في أوروبا.