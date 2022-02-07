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قس أمريكي يدعو لحرق كتب سحر ملعونة تتضمن سلسلة "هاري بوتر".. فيديو

الإثنين، 07 فبراير 2022 07:40 م
قس أمريكي يدعو لحرق كتب سحر ملعونة تتضمن سلسلة "هاري بوتر".. فيديو كتب هاري بوتر
كتبت: نهال أبو السعود

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شجع قس أمريكي في ولاية تينيسي أتباعه على حرق الكتب والأغراض التي وصفها بـ "اللعينة"، وبينها سلسلة روايات هاري بوتر وسلسة روايات توايلايت من كتب الخيال الأدبي، اللتان تم تحويلهما إلى أفلام عرضت حول العالم.

 

ووفقا لشبكة سي إن إن، فقد اعتبر القس هذه الكتب شيطانية، حيث شجع القس جريج لوك أتباعه على حرق "الأشياء اللعينة"، وقام ببدء بث مباشر على فيس بوك لتوثيق هذه اللحظات.

 

وقال القس جريج لوك: "أعلنا في الأسبوع الماضي أننا سنقيم حرقا كبيرا للكتب الملعونة وسنفعل ذلك"، وفقا للشبكة الأمريكية.

 

وأضاف "أنا لا أتعامل مع السحر بعد الآن، أنا لا أعبث بالسحر مع الشياطين، وسأدعوهم جميعا باسم يسوع المسيح، لديك فوضى هاري بوتر في منزلك إنه سحر كامل يجب التخلص منه"

.

دعا القس أتباعه للتخلص من كل "الخردة الشريرة" مثل بطاقات التارو ، ولوح الويجا ، وبلورات الشفاء ، والأصنام ، وكتب تعويذة الفودو وغيرها من الأشياء المتعلقة بالسحر.

 

وكان القس قد احتل عناوين الصحف العام الماضي بسبب خطبه المناهضة للكمامة ومنشوراته المضللة عن كوفيد-19.

 

 


الولايات المتحدة

اخبار أمريكا

هاري بوتر

تينيسي

تارو

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