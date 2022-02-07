فيديو.. انهيار والدة الطفل ريان فى سيارة نقل الأموات قبل دفنه

كتبت جينا وليم

انهارت والدة الطفل المغربى الراحل ريان فى سيارة نقل الأموات قبل لحظات من دفن الطفل ريان وكان بصحبتها داخل السيارة والد الطفل.

وكانت قد انطلقت منذ قليل عملية تشييع جثمان الطفل ريان وسط حضور جماهيري غفير، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقضى الطفل ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، نحو 100 ساعة داخل حفرة بئر عمقها 60 مترا ولا يتجاوز قطرها 30 سم، في ضواحي مدينة شفشاون، 5 أيام، عانى خلالها من نزيف في رأسه بسبب ارتطامه بالصخور أثناء سقوطه.