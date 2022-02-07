اليوم السابع
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فيديو.. انهيار والدة الطفل ريان فى سيارة نقل الأموات قبل دفنه

الإثنين، 07 فبراير 2022 02:13 م
فيديو.. انهيار والدة الطفل ريان فى سيارة نقل الأموات قبل دفنه مقبرة ريان
كتبت جينا وليم

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انهارت والدة الطفل المغربى الراحل ريان فى سيارة نقل الأموات قبل لحظات من دفن الطفل ريان وكان بصحبتها داخل السيارة والد الطفل.

وكانت قد انطلقت منذ قليل عملية تشييع جثمان الطفل ريان وسط حضور جماهيري غفير، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقضى الطفل ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، نحو 100 ساعة داخل حفرة بئر عمقها 60 مترا ولا يتجاوز قطرها 30 سم، في ضواحي مدينة شفشاون، 5 أيام، عانى خلالها من نزيف في رأسه بسبب ارتطامه بالصخور أثناء سقوطه.

وأظهرت المعاينات الطبية التي أجراها الفريق الطبي الذي دخل إلى النفق لاستخراج الطفل ريان، أنه كان يعاني من كسور في الرقبة والعمود الفقري.
 
 


وفاة الطفل ريان

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انقاذ الطفل ريان

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على الصحراوى

عم على الصحراوى

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انقذوا ريان

طفل البئر

انقاذ طفل البئر

عمليات انقاذ الطفل المغربى

عمليات انقاذ الطفل المغربى ريان

saveRayan

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