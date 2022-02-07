وصول الموكب الجنائزى للطفل ريان لشفشاون والمغاربة يستعدون للوداع الأخير

كتبت جينا وليم

وصل منذ قليل الموكب الجنائزي للطفل ريان لإقليم شفشاون، ويستعد المغاربة لتوديعه الوداع الأخير، كما استعدت مقبرة الزاوية لتشييع جنازة الطفل ريان بإقامة مصلى بجوارها. ويشهد محيط دوار إغران تعزيزات أمنية كبيرة استعدادا لتشييع جنازة الطفل ريان.

وخصصت السلطات المغربية، وفق موقع هسبريس، طائرة خاصة لنقل جثمان الطفل ريان من العاصمة الرباط إلى إقليم شفشاون.

وعلى عكس يوم أمس الذي عرف حضورا أمنيا عاديا، يتوزع اليوم رجال الدرك والقوات المساعدة على طول الطريق المؤدية إلى منزل أسرة الطفل المتوفى .

ويتقاطر مئات المعزين على المنزل، بعدما ركنوا سياراتهم أسفل الدوار عقب قرار عدم السماح للعربات بالمرور.