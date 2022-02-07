اليوم السابع
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بدء مراسم تشييع جثمان الطفل ريان وسط حضور جماهيرى غفير.. فيديو

الإثنين، 07 فبراير 2022 01:48 م
بدء مراسم تشييع جثمان الطفل ريان وسط حضور جماهيرى غفير.. فيديو قبر ريان
كتبت جينا وليم

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انطلقت منذ قليل عملية تشييع جثمان الطفل ريان وسط حضور جماهيري غفير، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

 

مكان دفن رريان
 

 

وقضى الطفل ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، نحو 100 ساعة داخل حفرة بئر عمقها 60 مترا ولا يتجاوز قطرها 30 سم، في ضواحي مدينة شفشاون، 5 أيام، عانى خلالها من نزيف في رأسه بسبب ارتطامه بالصخور أثناء سقوطه.

 

قبر ريان
 

 

وأظهرت المعاينات الطبية التي أجراها الفريق الطبي الذي دخل إلى النفق لاستخراج الطفل ريان، أنه كان يعاني من كسور في الرقبة والعمود الفقري.

85457-المغرب-يودع-طفل-البئر-فى-جنازة-مهيبة-عصر-اليوم-(2)

وترقب الملايين في المغرب والعالم العربي نهاية سعيدة لمحنة الطفل الذي جلبت قصته تعاطفا دوليا واسعا، لكن شاءت الأقدار أن يلفظ أنفاسه الأخيرة وحيدا.


وفاة الطفل ريان

ريان مات

انقاذ الطفل ريان

عملية انقاذ الطفل ريان

الطفل المغربى ريان

على الصحراوى

عم على الصحراوى

ريان المغربى

انقذوا ريان

طفل البئر

انقاذ طفل البئر

عمليات انقاذ الطفل المغربى

عمليات انقاذ الطفل المغربى ريان

saveRayan

جنازة ريان

جمنازة الطفل ريان

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