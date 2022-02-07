على العهد باقين.. مشاهد من احتفالات عيد الشرطة بحضور أسر الشهداء (فيديو)

كتب محمود عبد الراضي

يوثق فيديو مشاهد من احتفالات عيد الشرطة بأكاديمية الشرطة، بحضور فنانين وشخصيات عامة، حيث انطلقت فعاليات معرض التكنولوجيا الأمنية الثالث الذي تنظمه وزارة الداخلية؛ وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ونقلت قيادات وزارة الداخلية - في بداية الاحتفال - ترحيب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالحضور في رحاب أكاديمية الشرطة، التي تعد الذراع العلمي والأكاديمي لوزارة الداخلية.

وشهد المعرض الذى انطلق بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية، وممن أوفوا العطاء، وأسر الشهداء والمصابين، ونخبة من الفنانين، والاعلاميين، والشخصيات العامة، بالاضافة الى طلبة الجامعات والمدارس والمعاهد الأزهرية، والكلية الاكليريكية، وكلية الشرطة، والكليات العسكرية، وكذلك المتفوقين رياضيا من ذوي الهمم والقدرات الخاصة (لاعبو اتحاد الشرطة الرياضي)، وممثلي المجتمع المدني، أحدث المركبات والمعدات الحديثة التي تم توفيرها لمختلف قطاعات الوزارة.

وشارك في أجنحة المعرض، قطاع الخدمات الطبية، وقطاع المرور والحماية المدنية، وقطاع الحماية المجتمعية، وقطاع أمن القاهرة، والادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والادارة العامة للحماية المدنية، وقطاع الأحوال المدنية، وقطاع أمن الجيزة، وقطاع الأمن المركزي، وقطاع المشروعات والتنمية، بالاضافة الى منظومة أمان.

وتجول الحضور في جنبات المعرض، وسط اعجاب كبير بحجم التكنولوجيا المتطورة التي تم توفيرها لمختلف قطاعات وزارة الداخلية، سواء في مجال المركبات والمدرعات القتالية، وسيارات شرطة النجدة، وسيارات الحماية المدنية، وكذلك سيارات الادارة العامة للمرور، المجهزة بأحدث أجهزة رصد المخالفات، وكذلك سيارات الأحوال المدنية، المجهزة بأحدث أجهزة الاصدار لمختلف مصدرات القطاع، ومعروضات قطاع الحماية المجتمعية، من المنتجات المتنوعة، والتي ضمت أفضل أنواع الاثاث الخشبي والمعدني، والمفروشات والمنتجات اليدوية التي حازت اعجاب الحضور.

كما شهد حفل الافتتاح عروضا متنوعة، لفريق موسيقات كلية الشرطة، وعرض الحبال بميدان الجبال، وكتائب الخيالة، والادارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، والدفاع عن النفس، وفك وتركيب السلاح وكمال الأجسام، بالاضافة الى توزيع عدد من الهدايا على الأطفال وطلبة المدارس، والتي كان لها أثرا طيبا في نفوسهم.

وشملت العروض التسلق في ميدان الجبال من أعلى الأبراج، وظهر رجال أشداء يقدمون أرواحهم فداء لشعب مصر العظيم، حيث يتم تدريب الطلبة بهدف دعم قدراتهم لمواجهة الإرهاب وكل المواقف التي تتطلب ذلك، كما يتم تدريبهم على النزول بالوضع المعكوس.

وتم إجراء عرض الخيالة عن طريق التقاط هدف أرضي باستخدام الرمح والتقاط هدفين ثم ثلاثة أهداف باستخدام الرمح، ويزداد الأمر صعوبة بالتقاط حلقة دائرية، وتظهر قمة الشجاعة والإقدام بالتقاط هدف من بين قدمي المدرب بالمواجهة، ويزداد الأمر صعوبة بالتقاط الهدف من بين قدمي المدرب مرتكزا على قدميه.

وبدأ العرض الثاني لكلب الطاعة بصحبة مدربه، حيث يقوم المدرب بإعطاء الكلب أوامر يسرع الكلب بتنفيذها ويعد تدريب الكلاب على الطاعة شيء يساعد في العملية التدريبية، ثم عرض البالونة، ثم عرض كلاب الكشف عن المفرقعات عن طريق سيارتين متروكتين تم الإبلاغ عنهما من قبل الحماية المدنية ويتم الاستعانه بالكلاب المدربة بالكشف عن المفرقعات حيث تكون إشارة الكلب عند العثور على متفجرات الجلوس الصامت وتم الكشف عن المفرقعات التي توجد بالحقائب وبالفعل تم الاستعانة بالكلاب لتفتيش حقائب أصدر الكلب الجلوس الصامت أن هناك شنطة توجد بها متفجرات وتم العثور على 200 جرام من المتفجرات.

وشاركت الكلاب المدربة مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للكشف عن المواد المخدرة وتم الاستعانه بكلاب مدربة لتفتيش أراضي زراعية وكشف عن مكان المخدرات.