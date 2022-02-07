اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 فبراير 2022 05:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

على العهد باقين.. مشاهد من احتفالات عيد الشرطة بحضور أسر الشهداء (فيديو)

الإثنين، 07 فبراير 2022 05:03 م
على العهد باقين.. مشاهد من احتفالات عيد الشرطة بحضور أسر الشهداء (فيديو) جانب من احتفالات عيد الشرطة
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يوثق فيديو مشاهد من احتفالات عيد الشرطة بأكاديمية الشرطة، بحضور فنانين وشخصيات عامة، حيث انطلقت فعاليات معرض التكنولوجيا الأمنية الثالث الذي تنظمه وزارة الداخلية؛ وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ونقلت قيادات وزارة الداخلية - في بداية الاحتفال - ترحيب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالحضور في رحاب أكاديمية الشرطة، التي تعد الذراع العلمي والأكاديمي لوزارة الداخلية.
 
 
 
1c0a070a-6d70-41ea-922b-681e7b0dc5ce
 
 
وشهد المعرض الذى انطلق بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية، وممن أوفوا العطاء، وأسر الشهداء والمصابين، ونخبة من الفنانين، والاعلاميين، والشخصيات العامة، بالاضافة الى طلبة الجامعات والمدارس والمعاهد الأزهرية، والكلية الاكليريكية، وكلية الشرطة، والكليات العسكرية، وكذلك المتفوقين رياضيا من ذوي الهمم والقدرات الخاصة (لاعبو اتحاد الشرطة الرياضي)، وممثلي المجتمع المدني، أحدث المركبات والمعدات الحديثة التي تم توفيرها لمختلف قطاعات الوزارة.
 
 
7ae03a57-51a4-4dfe-ab32-190d9c09d057
 
 
وشارك في أجنحة المعرض، قطاع الخدمات الطبية، وقطاع المرور والحماية المدنية، وقطاع الحماية المجتمعية، وقطاع أمن القاهرة، والادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والادارة العامة للحماية المدنية، وقطاع الأحوال المدنية، وقطاع أمن الجيزة، وقطاع الأمن المركزي، وقطاع المشروعات والتنمية، بالاضافة الى منظومة أمان.
 
 
38d01122-1c18-4878-be1b-eab218bfb52c
 
 
وتجول الحضور في جنبات المعرض، وسط اعجاب كبير بحجم التكنولوجيا المتطورة التي تم توفيرها لمختلف قطاعات وزارة الداخلية، سواء في مجال المركبات والمدرعات القتالية، وسيارات شرطة النجدة، وسيارات الحماية المدنية، وكذلك سيارات الادارة العامة للمرور، المجهزة بأحدث أجهزة رصد المخالفات، وكذلك سيارات الأحوال المدنية، المجهزة بأحدث أجهزة الاصدار لمختلف مصدرات القطاع، ومعروضات قطاع الحماية المجتمعية، من المنتجات المتنوعة، والتي ضمت أفضل أنواع الاثاث الخشبي والمعدني، والمفروشات والمنتجات اليدوية التي حازت اعجاب الحضور.
 
 
545fc939-0230-4852-b87b-2a9254c911bb
 
 
كما شهد حفل الافتتاح عروضا متنوعة، لفريق موسيقات كلية الشرطة، وعرض الحبال بميدان الجبال، وكتائب الخيالة، والادارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، والدفاع عن النفس، وفك وتركيب السلاح وكمال الأجسام، بالاضافة الى توزيع عدد من الهدايا على الأطفال وطلبة المدارس، والتي كان لها أثرا طيبا في نفوسهم.
 
وشملت العروض التسلق في ميدان الجبال من أعلى الأبراج، وظهر رجال أشداء يقدمون أرواحهم فداء لشعب مصر العظيم، حيث يتم تدريب الطلبة بهدف دعم قدراتهم  لمواجهة الإرهاب وكل المواقف التي تتطلب ذلك، كما يتم تدريبهم على النزول بالوضع المعكوس.
 
 
b3da55a0-3a35-493d-b7cc-f04a8f5b8254
 
 
وتم إجراء عرض الخيالة عن طريق التقاط هدف أرضي باستخدام الرمح والتقاط هدفين ثم ثلاثة أهداف باستخدام الرمح، ويزداد الأمر صعوبة بالتقاط حلقة دائرية، وتظهر قمة الشجاعة والإقدام بالتقاط هدف من بين قدمي المدرب بالمواجهة، ويزداد الأمر صعوبة بالتقاط الهدف من بين قدمي المدرب مرتكزا على قدميه.
 
e9b4da7f-962f-4b32-a042-d3b98656f214
 
 
 وبدأ العرض الثاني لكلب الطاعة بصحبة مدربه، حيث يقوم المدرب بإعطاء الكلب أوامر يسرع الكلب بتنفيذها ويعد تدريب الكلاب على الطاعة شيء يساعد في العملية التدريبية، ثم عرض البالونة، ثم عرض كلاب الكشف عن المفرقعات عن طريق سيارتين متروكتين تم الإبلاغ عنهما من قبل الحماية المدنية ويتم الاستعانه بالكلاب المدربة بالكشف عن المفرقعات حيث تكون إشارة الكلب عند العثور على متفجرات الجلوس الصامت وتم الكشف عن المفرقعات التي توجد بالحقائب وبالفعل تم الاستعانة بالكلاب لتفتيش حقائب أصدر الكلب الجلوس الصامت أن هناك شنطة توجد بها متفجرات وتم العثور على 200 جرام من المتفجرات.
 
 
ea87c96e-2c92-4a19-b9cc-72efc8a9427d
 
 
 وشاركت الكلاب المدربة مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للكشف عن المواد المخدرة وتم الاستعانه بكلاب مدربة لتفتيش أراضي زراعية وكشف عن مكان المخدرات.
 

عيد الشرطة

احتفالات عيد الشرطة

اكاديمية الشرطة

اخبار الداخلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة