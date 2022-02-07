ضبط سلع مغشوشة ومنتجات غذائية مجهولة المصدر خلال حملة تموينية في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط مباحث التموين بالجيزة، من ضبط كميات من اللحوم والسلع الغذائية مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين بحيازتها.

وشنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملة استهدفت عددا من الأسواق والمحلات التجارية، وثلاجات حفظ السلع الغذائية، مما أسفر عن ضبط وتحرير 82 قضية غش تجاري، وحيازة منتجات مغشوشة، وسلع غذائية ولحوم ودواجن مجمدة مجهولة المصدر يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك.

كما أسفرت الحملة عن تحرير قضايا عدم حمل شهادات صحية، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

. عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.