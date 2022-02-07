زياد مهندس بسوهاج يتضامن مع أهل المغرب بجرافيتى على روح الطفل المغربى ريان

سوهاج محمود مقبول

يقدم "اليوم السابع" ، ألبوم صور من محافظة سوهاج رصد خلاله تضامن الشاب السوهاجى زياد مع أهل المغرب ودموع العالم فى قصة الطفل المغربى ريان الذي توفى بعد صراع 5 أيام فى بئر بعمق كبير أثناء اللهو بجوار منزله.

وصمم المهندس زياد أحمد جرافيتي للطفل ريان على مدار 5 ساعات، ووضعه بجوار جرافيتي للشهيد البطل أحمد منسي وطبيب الغلابة، وذلك تقديراً ودعماً لعائلته بعد وفاة طفلهم فى حادث البثر الذي أثار العالم أجمع.

يستعد المغرب، اليوم الأحد، لتشييع جثمان الطفل ريان، في جنازة شعبية مهيبة، بعد تحديد أسباب الوفاة من قبل أطباء مختصين، وحسب موقع روسيا اليوم، يرقد جثمان "طفل البئر" في المستشفى العسكري بالعاصمة المغربية الرباط، بعد 5 أيام من التشبث بالأمل في العثور عليه وإخراجه حيا.

وبعد إعلانه خبر الوفاة رسميا، أوضح الديوان الملكي في بيان أصدره مساء أمس السبت، أن الملك محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا مع والدي ريان، وأعرب عن أحر تعازيه لأفراد الأسرة كافة، كما أعرب عن تقديره لجهود السلطات الدؤوبة خلال عملية إخراج ريان من البئر.

وشغلت عملية إنقاذ ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، والعالق في منتصف بئر عمقها 60 مترا ولا يتجاوز قطرها 30 سم، في ضواحي مدينة شفشاون، بشمال المغرب، شغلت العالم أجمع، وشهدت الواقعة تعاطفا كبيرا من جميع أنحاء العالم، حيث نشر مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صور الطفل وأرفقوها بتدوينات بلغات مختلفة، ودشنوا العديد من الهاشتاغات.

وقضى الطفل نحو 100 ساعة داخل حفرة ضيقة في البئر، عانى خلالها من نزيف في رأسه بسبب ارتطامه بالصخور أثناء سقوطه، كما أظهرت المعاينات الطبية التي أجراها الفريق الطبي الذي دخل إلى النفق لاستخراج الطفل ريان، أنه كان يعاني من كسور في الرقبة والعمود الفقري.

وترقب الملايين في المغرب والعالم العربي نهاية سعيدة لمحنة الطفل الذي جلبت قصته تعاطفا دوليا واسعا، لكن شاءت الأقدار أن يلفظ أنفاسه الأخيرة وحيدا قبل وقت قليل من وصول فرق الإنقاذ إليه.



المغربى-ريان



أول-جرافيتى-بمصر-على-روح-الطفل-المغربى-ريان



أول-جرافيتى-بمصر-على-روح-الطفل-ريان-(2)



أول-جرافيتى-بمصر-على-روح-الطفل-ريان-ابن-المغرب



أول-جرافيتى-بمصر-على-روح-الطفل-ريان-بسوهاج



أول-جرافيتى-بمصر-على-روح-الطفل-ريان-على-يد-ابن-سوهاج



أول-جرافيتى-على-روح-الطفل-ريان



أول-جرافيتى--على-روح-الطفل-ريان



جانب-من-أول-جرافيتى-بمصر-على-روح-الطفل-ريان



جرافيتى-بمصر-على-روح-الطفل-ريان



جرافيتى-ريان-المغربى



جرافيتى-ريان-بجوار-المنسى-وطبيب-الغلابة



جرافيتى-يجمع-ريان-وطبيب-الغلابة-والمنسى



ريان



زياد-ابن-سوهاج-مع-جرافيتى-ريان-المغربى