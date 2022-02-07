رفضوا تلقى اللقاح.. مأساة عائلة إيطالية فقدت 6 أفراد بفيروس كورونا خلال شهر

فاطمة شوقى

وفاة 6 أفراد من عائلة إيطالية بفيروس كورونا خلال شهر، مما تسبب فى صدمة لبلدة بيترابرسيا، حسبما قالت صحيفة " لا سيسيليا " الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هؤلاء الأشخاص لم يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، وكان أول من مات هو الأب البالغ من العمر 80 عامًا، والذي توفي في المنزل بعد وصول خدمات الطوارئ، التى لم تستطع فعل أي شيء لإنقاذه، فيما كانت الضحية الأخيرة إحدى بناته البالغة من العمر 52 عامًا والتي توفيت الجمعة الماضية .

كما توفيت الأم البالغة من العمر 78 عامًا ، مع ابن يبلغ من العمر 50 عامًا وابنة تبلغ من العمر 55 عامًا ، بالإضافة إلى أحد الأقارب المقربين، توفي هؤلاء الأشخاص في مستشفى أمبرتو الأول في إينا ، حيث تم إدخالهم في حالة خطيرة.

وقال سالفوتشيو ميسينا ، رئيس بلدية بيترابرسيا ، وهي بلدة لا يزيد عدد سكانها قليلاً عن 7000 نسمة ، على حسابه الخاص بالشبكات الاجتماعية "اعرب عن دعمنا للأسرة لفقدان أحبائهم".

وقالت نعومى ، 25 عاما ، ابنة اخت الام ، للصحيفة الإيطالية "كورونا دمرنا"، واوضحت أن الأسرة بأكملها لم يتم تطعيم أى منهم.

وأضافت نعومى "لقد كنا خائفين لأن هناك أصدقاء ومعارف عانوا من عواقب اللقاح ، وبالتالى قرر الجميع عدم تناوله".

ومن جهتها أكد مدير الصحة بمستشفى امبرتو الأول أن هذه المأساة العائلية تظهر أن السلاح الوحيد لتجنب مثل هذه العواقب الوخيمة هو "اللقاح"".