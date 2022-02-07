رئيس هيئة ميناء دمياط يستقبل السفير الفلبينى لبحث أوجه التعاون والاستثمار

كتب: رضا حبيشى

استقبل اللواء وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، السفير عز الدين تاجو سفير دولة الفلبين لدى مصر، والوفد المرافق له من أعضاء السلك الدبلوماسى الفلبينى خلال زيارتهم للميناء لبحث أوجه التعاون بين الجانبين.

وحضر اللقاء نائب رئيس مجلس الإدارة وقيادات الهيئة، حيث قام رئيس مجلس إدارة الهيئة بالترحيب بالسفير والوفد المرافق، وأكد على اعتزازه بالزيارة، كونها ثانى زيارة لسفير لدولة الفلبين للميناء، ما يعكس الاهتمام بالفرص الاستثمارية وأعرب عن أمله أن تسهم الزيارة في تعزيز التعاون بين الجانبين ثم قدم له عرضاً توضيحياً للميناء ومحطاته المختلفة والمشروعات الجارية والمستقبلية والفرص الاستثمارية المتاحة، وأوضح أن ميناء دمياط مستمر فى تقديم الدعم للمستثمرين وتهيئة المناخ المناسب للإستثمار بالميناء، حيث يمتلك الميناء بنية أساسية قوية وفرص استثمارية فى مجالات عديدة اضافة الى موقعه المتميز بما يؤهله للمنافسة بين الموانئ العالمية.

وتوجه الحضور لزيارة مركز العمليات المشترك ، حيث تم استعراض إمكاناته و دوره فى متابعة العمل بالميناء على مدار 24 ساعة متواصلة لتحقيق السيطرة والمتابعة الفورية للعمليات لدعم إتخاذ القرار، كما تفقدوا الميناء النهرى و برج الإرشاد و رصيف الخدمات البحرية والمحطة متعددة الأغراض.

وأعرب السفير عن أمله فى استمرار الزيارات المتبادلة لإتاحة فرصة لتطوير أوجه التعاون مما ينعكس ايجاباً على زيادة التبادل التجاري بين الجانبين ، وفى نهاية الزيارة قدم اللواء وليد عوض درع تذكاري للسفير تقديراً لزيارته الأولى للميناء.