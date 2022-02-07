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رئيس جامعة بنى سويف: لدينا 18 عضو هيئة تدريس ضمن أفضل العلماء فى العالم

الإثنين، 07 فبراير 2022 08:24 م
رئيس جامعة بنى سويف: لدينا 18 عضو هيئة تدريس ضمن أفضل العلماء فى العالم جامعة بنى سويف
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعم الشباب خاصة الشباب الباحثين، موضحا أن جامعة بنى سويف تخطو خطوات جادة فى دعم الباحثين، خاصة الشباب الباحثين بينهم الدكتور عصام ضيف، والذى حصل على أفضل طالب دكتوراه فى الكيمياء الكهربية.

وأضاف رئيس جامعة بنى سويف، فى تصريحات لبرنامج عصر الشباب، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الجامعة لديها 18 عضو هيئة تدريس كانوا ضمن نسبة 2 % من أفضل العلماء فى العالم، موضحا أن الكلية تضم كلية الدراسات البينية وهى كلية متفردة تعتمد على البرامج والمناهج البينية ما بين أكثر من تخصص.

وتابع رئيس جامعة بنى سويف: "بفضل الله ثم مجهوده الشخصى لشبابنا فعندما نعطى لهم الفرص كاملة يحقق إنجازات فى الداخل والخارج، موضحا أن رسالة دكتوراه عصام ضيف كانت رسالة مشتركة بيننا وبين المعهد الملكى الإسترالى، وحصل على أفضل طالب دكتوراه فى الكيمياء الكهربية، موضحا أن هذا الإنجاز تم من خلال عقد بروتوكولات كثيرة محلية، وإقليمية، ودولية وهذا يتيح ورش عمل وابحاث مشتركة ورسائل دكتوراه مشتركة".


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عصر الشباب

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