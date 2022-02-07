جيل بايدن: الإدارة غير قادرة على توفير جامعات مجانية للأمريكيين

كتبت: نهال أبو السعود

أكدت السيدة الأولى جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الإدارة لن تكون قادرة على تقديم خدمات الكليات المجتمعية مجانية للأمريكيين، معترفة بأن بندًا رئيسيًا من أجندة الرئيس الاقتصادية غير مطروح، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

قالت جيل بايدن في تصريحات خلال اجتماع قمة كليات المجتمع اليوم: "لم يقر الكونجرس قانون إعادة البناء بشكل أفضل حتى الآن وكلية المجتمع المجانية لم تعد جزءًا من هذه الحزمة".

وأضافت: "كنا نعلم أن هذا لن يكون سهلا. جو دائما يقول ذلك. ومع ذلك ، مثلك ، شعرت بخيبة أمل لأن هذه ليست مجرد قوانين أو ميزانيات لي ، لك ، مثلك.. نحن نعلم ما يقصدونه لأناس حقيقيين ، لطلابنا" وشارت أنه كان درسًا حقيقيًا في الطبيعة البشرية أن بعض الناس لا يفهمون ذلك.

ووفقا للتقرير، كانت سنتان من الكلية المجتمعية المجانية لجميع الطلاب المؤهلين جزءًا من أجندة بايدن لإعادة البناء بشكل أفضل ومبادرة مميزة للسيدة الأولى ، وهي أستاذة جامعية منذ فترة طويلة.

يوجه إعلانها يوم الاثنين في القمة التشريعية الوطنية لكلية المجتمع 2022 ضربة كبيرة لكليات المجتمع ، التي كان من المتوقع في الأصل أن تحصل على 45.5 مليار دولار من قانون "إعادة البناء بشكل افضل" للتنازل عن عامين من الرسوم الدراسية للطلاب.

وقالت: "لقد رأينا كيف يمكن تحويل مدن بأكملها عندما تعمل كليات المجتمع والشركات الخاصة معًا لتدريب الطلاب على الوظائف التي تمس الحاجة إليها ، بمهارات مثل التصنيع أو تحديث شبكتنا الكهربائية".

على الرغم من ذلك، أشارت جيل بايدن إلى ان هناك الأحكام التي لا تزال قيد التفاوض في "إعادة البناء بشكل أفضل" والتي يمكن أن تساعد طلاب الجامعات المجتمعية ، وأبدت لهجة تبعث على الأمل بأن بعض المساعدة في الطريق.

جادل جيل بايدن أيضًا بأن الإدارة أحرزت تقدمًا لطلاب كليات المجتمع ، مشيرة إلى أن خطة الإنقاذ الأمريكية ، حزمة الإغاثة الرئيسية لـ COVID-19 التي تم تمريرها العام الماضي ، وضعت ملايين الدولارات في كليات المجتمع ، في حين أن قانون البنية التحتية من الحزبين يعد أيضًا بإنشاء التدريب على الوظائف والمهارات.

قامت جيل بايدن بتدريس اللغة الإنجليزية في كلية مجتمع فيرجينيا الشمالية أثناء عملها كسيدة أولى.