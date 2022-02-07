اليوم السابع
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"تعليم أسوان": تنظيم رحلات طلابية لزيارة المشروعات القومية

الإثنين، 07 فبراير 2022 11:01 م
"تعليم أسوان": تنظيم رحلات طلابية لزيارة المشروعات القومية رحلات الطلاب للمشروعات القومية بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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أعلن عبد الكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، القيام بزيارات ميدانية للمشروعات القومية، وذلك من خلال توجيه التربية الاجتماعية بوضع برنامج "رحلات للمشروعات القومية بأسوان" يتم تنفيذه خلال أجازة نصف العام، بمعدل فوج كل يوم، بهدف بشأن تنمية روح الولاء والانتماء لدى طلاب المدارس.

وقالت سلمى محمود، الموجه العام، فى بيان صحفى، إن البرنامج يهدف إلى تعريف الطلاب بما تم إنجازه على أرض الواقع من مشروعات القومية، وكذلك تنمية قدرات التعلم الذاتى والثقافة العامة والمعرفة بالأحداث الجارية على كافة المستويات، بالإضافة إلى إثراء معلومات الطلاب من خلال البحث والإطلاع المباشر، ويستهدف البرنامج الطلاب المتفوقين والمتميزين فى الأنشطة وأعضاء المكاتب التنفيذية ولجان الاتحادات الطلابية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بجميع الإدارات التعليمية.

وأضافت سلمى محمود، أنه خلال هذا الأسبوع سيتم تنظيم رحلات إلى مصنع كيما ومدينة أسوان الجديدة، على أن يضم الفوج الواحد ٥٠ مشارك بمعدل (٤٠ طالب/طالبة - ١٠ مشرفين) مع توفير كافة المستلزمات الوقائية واتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا خلال الرحلة.

 


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اسوان

رحلات طلابية

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