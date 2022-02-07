اليوم السابع
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الإثنين، 07 فبراير 2022 12:46 م
أكرم القصاص
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عبر الإنترنت..

"المدن والمستوطنات الرومانية المتأخرة في شمال مصر" عنوان محاضرة بمكتبة الإسكندرية

الإثنين، 07 فبراير 2022 12:45 م
"المدن والمستوطنات الرومانية المتأخرة في شمال مصر" عنوان محاضرة بمكتبة الإسكندرية مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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تنظم مكتبة الإسكندرية محاضرة عبر الإنترنت بعنوان "الدلتا المزدهرة: المدن والمستوطنات الرومانية المتأخرة في شمال مصر"، تُلقيها الدكتورة بنيلوبي ويلسون؛ أستاذ مساعد بقسم الآثار، جامعة درم، بالمملكة المتحدة، تُبث المحاضرة اليوم الإثنين، 7 فبراير 2022، الساعة 7.30 مساءً، عبر صفحة متحف الآثار على فيسبوك.

 

تلقي المحاضرة الضوء على مشروع دلتا للمسح الأرضي، حيث تم مسح أكثر من 70 موقعًا أثريًّا في شمال مصر (محافظة كفر الشيخ)، وقد اتضح أن عديدًا من هذه المواقع كانت ذات رواج في العصر الروماني المتأخر، ما بين القرنين الرابع والسابع الميلاديين، واستمر بعضها في فترة القرون الوسطى بعد التوسع الإسلامي.

 

تُناقش المحاضرة العمل المنجَز، والمواقع المهمة الكثيرة في المنطقة، وتستكشف الأسباب التي جعلت هذه المنطقة ذات رواج كبير خلال هذا الوقت، كما تبحث المحاضرة ديناميكيات المنطقة وعلاقاتها.


الاسكندرية

مكتبة الإسكندرية

العصر الرومانى

الاثار الرومانية

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