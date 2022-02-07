الإحصاء: 37.5% ارتفاعاً بقيمة الصادرات المصرية لجيبوتى بالـ10أشهر الأولى من 2021

كتب مدحت عادل

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين الموافق 7 / 2 / 2022 عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لجيبوتي مسجلة 82.3 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 59.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 37.5%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من جيبوتي 4.3 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 2.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 79.2%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي لتصل إلى 86.5 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 62.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 39.1%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدولة جيبوتي 2.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 2.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 8.3 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الجيبوتيين العاملين في مصر 81 ألف دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 185 ألف دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 56.2 %.

وبلغت قيمة الاستثمارات الجيبوتية في مصر 48 ألف دولار خلال العام المالي 2019 /2020 مقابل 111 ألف دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 56.8%.

وسجل عدد سكان مصر 102.8 مليون نسمة عام 2021، بينما سجل عدد سكان جيبوتي مليون نسمة عام 2021.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولةجيبوتي طبقــا لتقـديـرات البعثة 300 مصري حتى نهاية 2020، بينـمـا بلـغ عدد المصريين بجيبوتي طبقاً للمسجلين بالبعثة 46 مصري.