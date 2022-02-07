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اجتماعات وورش عمل للمعلمين بمنطقة الأقصر الأزهرية خلال إجازة نصف العام

الإثنين، 07 فبراير 2022 12:53 م
اجتماعات وورش عمل للمعلمين بمنطقة الأقصر الأزهرية خلال إجازة نصف العام إجتماعات وورش عمل للمعلمين بمنطقة الأقصر الأزهرية
الأقصر - أحمد مرعى

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يعقد موجهو العموم والأوائل بمختلف التخصصات بمنطقة الأقصر الأزهرية، عدداً من الاجتماعات وورش العمل التدريبية للمعلمين بالإدارات التعليمية للارتقاء بأدائهم وتحقيق المعايير المهنية، وذلك خلال إجازة نصف العام الدراسي وبرعاية فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة .

وقالت منطقة الأقصر الأزهرية، أنه من المقرر أن تتناول الاجتماعات أهمية ورش العمل بنطاق الإدارات التعليمية  للمعلمين لصقل مهاراتهم وتبادل الخبرات فيما بينهم، وتعزيز خبرات المعلمين وتطوير مهاراتهم وزيادة قدراتهم على التجديد والإبداع وتعريفهم بمشكلات التعليم وطرق علاجها، وتبصير المعلم بالطرق المناسبة التي تساعده على أداء عمله بطريقة جيدة وبجهد قليل في وقت قصير، وتدريب الطلاب على النماذج الاسترشادية وتهيئتهم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وكانت قد كرمت الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية بقيادة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، مع بداية العام الجديد 2022، عدد من المتفوقين فى اللغة الإنجليزية والمبدعين والمتميزين من الموجهين والمعلمين والطالبات، وذلك بحضور الشيخ جمال سليمان الوكيل الشرعى والعربى، وأحمد عبادى الوكيل الثقافي، والشيخ عبد الله صالح مدير التعليم الإبتدائي، وإيمان أحمد كمال مدير رياض الأطفال، والشيخ أحمد على خليدي مدير التعليم الثانوى، ومحمود أبو الحسن الموجه العام للغة الإنجليزية بالمنطقة.

وفى لفتة طيبة لتكريم المبدعين والمتقنين والمتفوقين فى اللغة الإنجليزية، بدأ التكريم بتقديم كلمات الثناء على مجهود المبذول الرقى والتقدم الملحوظ لتعليم وتعلم اللغة الإنجليزية للمكرمين من المعلمين والطالبات، وتم تكريم الذين وصلوا إلى سن التكريم وهم كل من:- (عبد النعيم بشطاوى وحسن يوسف حسن ومصطفى محمود)، وتم تكريم الموجهين وهم كالتالى:- (عبد السلام عسران موجه أول المنطقة - عبد العاطى محمود ابراهيم موجه أول إدارة اسنا غرب - حسين الواحى موجه بإدارة اسنا غرب - بغدادى محمد موجه بإدارة الأقصر - أحمد كامل أحمد موجه بإدارة القرنة - عبد السلام محمد سعيد موجه بإدارة اسنا شرق)، وكذلك المعلمين (الشيماء عبد اللطيف معلمة بمعهد البياضية - عرفة ربيع زكى معلم بمعهد فتيات البعيرات - هدى العقبى معلمة بمعهد فتيات المحاميد - هبة محمد الرملى معلمة بمعهد فتيات نجع الطويل - صابرين صالح معلم بمعهد أصفون الابتدائى - أسماء عبد الله معلمة بمعهد فتيات الدير).


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