وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسامد) أن البحث الذى أُجرى في 8 مستشفيات إيطالية أوضح أنه في غضون 7 أيام ارتفعت نسبة النساء الحوامل اللواتي دخلن إلى أقسام مرضى كورونا، ودخلن غرفة الولادة إلى 26% وأنجبن وهن مصابات بالفيروس.

وأوضحت أنه من بين إجمالى 251 حالة ولادة رصدها الاتحاد الإيطالي للرعاية الصحية والمستشفيات في 8 مرافق صحية كانت من بينها 65 حالة في أقسام مرضى كورونا بشكل عام، مشيرة إلى أن المسح أثبت أن 49% من النساء اللائي ثبتت إصابتهن وقت الولادة لم يتم تطعيمهن في حين أن 11% منهن ظهرت عليهن أعراض كورونا.