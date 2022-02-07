أخبار مصر.. الرئيس السيسي: مصر تتحلى بإرادة سياسية للتوصل لاتفاق ملزم لسد النهضة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

الرئيس السيسي يبحث مع "جيله" تعزيز جهود إنشاء منطقة لوجستية مصرية فى جيبوتى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. الرئيس السيسي: مصر تتحلى بإرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق ملزم لسد النهضة أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تدعم العمل على توفير التدريب وبناء القدرات والكوادر فى مختلف المجالات فى دولة جيبوتى، من خلال الوكالة المصرية للشراكة مع أجل التنمية.

الداخلية تنفى إصدار الوزارة بيانا يحذر المواطنين من سرقات المنازل

كشفت أجهزة الأمن حقيقة تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى، يزعم صدور بياناً لوزارة الداخلية، يحذر المواطنين من سرقة منازلهم، ويطلب منهم إحكام غلق أبواب منازلهم وعدم استعمال المصاعد مع أى شخص غريب، بدعوى وجود تشكيل عصابى يزعم أفراده بأنهم تابعين لشركة المياه، أو أنهم عمال لتغيير المصابيح الكهربائية مجاناً، ويقومون بسرقة المنازل تحت تهديد السلاح.

الرئيس السيسي: تكثيف التعاون والتنسيق بين مصر وجيبوتى حول أمن البحر الأحمر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المباحثات مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله تطرقت إلى أخر التطورات الاقليمية في منطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر، والتي حظيت بأولوية كبيرة خلال المناقشات اليوم، متابعا: "من الواجب الاحتواء ترسيخ الأمن والاستقرار في تلك المنطقة المهمة في قارتنا".

الرئيس الجيبوتى: أثق فى قدرة مصر وحنكة قيادتها على إنجاح قمة المناخ الـ27

أعرب الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، عن سعادته بالتواجد في مصر، قائلا: "أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.. أنه من دواعي سعادتى البالغة أن اتواجد اليوم في قاهرة المعز.. وأود أن اشكركم على حفاوة الاستقبال منذ الوصول إلى أرض الكنانة وحسن الضيافة وكرم الضيافة". رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لبرنامج تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي لبرنامج تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في محافظات المرحلة الأولى، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وشريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم المخلفات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. مد مبادرة كلنا واحد إلى 25 فبراير الجاري بهدف توفير سلع مخفضة للمواطنين تقرر مد فترة المرحلة الـ 21 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60 %، بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، حتى يوم 15 فبراير الجارى. "التضامن": 50% إعفاء لكل سيدة تخرجت من محو الأمية ولديها مشروع بقرض أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي أن الجامعات لم تعد مؤسسات تعليمية فحسب، بل تقوم بدور بارز فى جهود تنمية المجتمع وتنمية وعى الطلاب وتنفيذ وتنظيم القوافل التنموية الشاملة، مؤكدة أن التعليم والمعرفة حق من حقوق الإنسان.

مدبولى: توجيه رئاسى بوضع دليل استرشادى موحد لمواصفات البنية التحتية للخدمات