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شبورة وأمطار ورياح وارتفاع يعقبه انخفاض بالحرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت

الإثنين، 07 فبراير 2022 12:18 م
شبورة وأمطار ورياح وارتفاع يعقبه انخفاض بالحرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت الطقس - أرشيفية
كتب ــ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد  الاثنين 7 فبراير والثلاثاء 8 فبراير، ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء .
 
ويسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد،  دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء
 
اعتبارا من يوم الأربعاء 9 فبراير، انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 4 درجات.
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:
 
 
- الاثنين 7 فبراير: 
 
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
- الثلاثاء 8 فبراير: 
 
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
 
- الأربعاء 9 فبراير 
 
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة .
 
الخميس 10 فبراير: 
 
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة .
 
 
- الجمعة 11 فبراير والسبت 12 فبراير : 
 
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
 
 

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