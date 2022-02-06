4 مطبات بطريق الأحرار وحملات لرفع الاشغالات والإعلانات المخالفة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة ودهان البلدورات وقص وتهذيب الأشجار بمداخل الشوارع الرئيسية ومراجعة أعمدة الإنارة ورفع الإشغالات بمختلف مراكز ومدن و أحياء المحافظة، للإرتقاء بالشكل الحضارى والجمالى للمدن وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملة لمتابعة مدى إلتزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 2 محل بشارع طلبة عويضة لعدم الإلتزام بمواعيد الغلق المقررة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، كما قامت رئاسة المركز بالتنسيق مع مديرية الطرق بعمل 4 مطبات على طريق الأحرار حرصاً على أروح المواطنين.

كما قامت رئاسة حى ثان الزقازيق بحمله للحد من إنتشار ظاهرة النباشين بالإشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات بالشرقية، وتم التحفظ على 6 عربات كارو وإداعهم بالحمله الميكانيكية لرئاسة الحي، كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف خلف مستشفى الرمد والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة بالإشتراك مع قسم شرطة حى ثان الزقازيق و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وقد عملت رئاسة الحى على إصلاح تسريب فى خط مياه الشرب بمنطقة فلل الجامعة بالتنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحى.

و قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس وقسمى الإزالات والإعلانات برئاسه المركز بحمله بشارع السلخانه لرفع وإزاله كافة الإعلانات المخالفه بالمنطقة، وأسفرت الحملة عن رفع 18 إعلان مخالف .

هذا وقد قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا برفع القمامة من شوارع المدينة على مدار اليوم من جميع الشوارع والمناطق بالمدينة ، وتم رفع حوالى 30 طن قمامة تقريباً ونقلها إلى المقلب العمومى للمدينة ولا تزال الأعمال جارية على مدار اليوم للقضاء على تراكمات القمامة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بمتابعة والإشراف على أعمال النظافة ورفع التراكمات، واشتملت الأعمال على نظافة المناطق التالية ( المنشية - أنقيزة - منيه المكرم - الساحة الشعبية - كفرالبلاسى - احمد حلمى) والتى تتضمن عدد كبير من الشوارع بنطاق المدينة ، كما تم عمل صيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات بشوارع ( الإنتاج - مساكن أحمد حلمى - طريق المرور الجديد - المنيسى - فاقوس البلد - المنيا - محيط مساكن المنياء القديمه والجديده - منطقة مستشفى العين الجارية حتى مدخل الكيلانيه - الدروس - الجلاء ) وذلك عن طريق سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المركز.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بأعمال التطوير و رصف شارع النيابة الإدارية بمنيا القمح للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.