اليوم السابع
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الجمعة، 04 فبراير 2022 01:53 م
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إزالة 63 حالة تعد بالبناء المخالف على 13 ألف متر مبانى و28 فدانا بالشرقية

الجمعة، 04 فبراير 2022 01:36 م
إزالة 63 حالة تعد بالبناء المخالف على 13 ألف متر مبانى و28 فدانا بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار أعمال الموجه الـ19 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، والتي أسفرت عن تنفيذ إزالة 63 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 13 ألفا و613 متر مبانٍ و28 فدانا بنطاق المحافظة.

أوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تشن حملات يومية لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ19، وأسفرت عن إزالة 47 حالة تعد بمساحة 13 ألفا و613 متر مبان و16 حالة تعدي بمساحة 28 فدانا بمراكز "كفر صقر - فاقوس - أولاد صقر - مشتول السوق - ديرب نجم - الحسينية - أبو حماد - منيا القمح - ههيا"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار المحافظ أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.


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