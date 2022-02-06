وزير بريطانى: مارك زوكربيرج قد ينتهى به المطاف فى السجن

يهدف مشروع قانون الأمان على الإنترنت فى المملكة المتحدة، المتوقع عرضه على البرلمان فى الأشهر القليلة المقبلة، إلى إجبار منصات التواصل الاجتماعى على الإنترنت على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتوى غير القانوني وحماية المستخدمين من ضرر الإنترنت.

وحذرت الوزيرة البريطانية للرقمية والثقافة والإعلام والرياضة، نادين دوريس، من أن الرئيس التنفيذى لشركة “فيسبوك” مارك زوكربيرج قد ينتهي به الأمر في السجن إذا فشلت الشركة، التي تُعرف الآن باسم ميتا، في الامتثال لتشريعات الأمان الجديدة على الإنترنت.

وقالت دوريس عندما سئلت في مقابلة مع “راديو تايمز” عما إذا كان كبار المسئولين التنفيذيين، مثل زوكربيرج، قد يجدون أنفسهم خلف القضبان “بالتأكيد”، إذا لم يتحركوا لحماية المستخدمين من ضرر الإنترنت بالتزامن مع قانون السلامة على الإنترنت، المقرر أن يكون قدم إلى البرلمان خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ومع ذلك، ظل آندى بوروز، رئيس سياسة سلامة الأطفال عبر الإنترنت في الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال (NSPCC)، وهى مؤسسة خيرية بريطانية لحماية الطفل، متشائمًا بشأن تعهد دوريس.

وادعى أنه “على الرغم من الخطاب، فإن مقترحات الحكومة الحالية تعنى أن رؤساء التكنولوجيا لن يكونوا مسئولين شخصيًا عن الآثار الضارة لخوارزمياتهم أو فشلهم فى منع الاستمالة، ولا يمكن مقاضاتهم إلا لفشلهم في توفير المعلومات للجهة التنظيمية”.

وأصر بوروز على أنه ما لم يتم تعزيز قانون الأمان على الإنترنت بشكل كافٍ، فإن العقوبات الجنائية ستكون بلا جدوي.

ووفقا له، ‘”يحتاج الأطفال إلى تنظيم جيد للتعلم، إلي جانب منع الانتهاكات التي يمكن تجنبها”.

وتأتى هذه التصريحات بعد أيام قليلة من تعزيز الحكومة لمشروع القانون بإضافة عدد من الجرائم الجنائية الجديدة التي قد تؤدي إلى عقوبات بالسجن على كبار المسئولين التنفيذيين لمنصات الإنترنت.

وتشمل قائمة الجرائم ذات الأولوية حاليًا المساومة بالمواد الإباحية، وجرائم الكراهية، والاحتيال، وبيع المخدرات أو الأسلحة غير المشروعة، والترويج للانتحار أو تسهيله، فضلاً عن تهريب الأشخاص والاستغلال الجنسي، وبموجب قانون الأمان عبر الإنترنت، يجب إزالة أي مادة تحتوي على الجرائم المذكورة أعلاه من المنصات الاجتماعية والخطوات المتخذة لمنع المستخدمين من مواجهتها.

أما الجرائم التي تمت إضافتها، فهي تتعلق بنشر رسائل تنقل تهديدًا بضرر جسيم، وإرسال اتصال بهدف إحداث ضرر نفسى أو ضغوط نفسية خطيرة، وتعمد إرسال رسالة كاذبة بقصد إلحاق الأذى.