وزير بريطانى: مارك زوكربيرج قد ينتهى به المطاف فى السجن

يهدف مشروع قانون الأمان على الإنترنت فى المملكة المتحدة، المتوقع عرضه على البرلمان فى الأشهر القليلة المقبلة، إلى إجبار منصات التواصل الاجتماعى على الإنترنت على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتوى غير القانوني وحماية المستخدمين من ضرر الإنترنت.
وحذرت الوزيرة البريطانية للرقمية والثقافة والإعلام والرياضة، نادين دوريس، من أن الرئيس التنفيذى لشركة “فيسبوك” مارك زوكربيرج قد ينتهي به الأمر في السجن إذا فشلت الشركة، التي تُعرف الآن باسم ميتا، في الامتثال لتشريعات الأمان الجديدة على الإنترنت.
وقالت دوريس عندما سئلت في مقابلة مع “راديو تايمز” عما إذا كان كبار المسئولين التنفيذيين، مثل زوكربيرج، قد يجدون أنفسهم خلف القضبان “بالتأكيد”، إذا لم يتحركوا لحماية المستخدمين من ضرر الإنترنت بالتزامن مع قانون السلامة على الإنترنت، المقرر أن يكون قدم إلى البرلمان خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ومع ذلك، ظل آندى بوروز، رئيس سياسة سلامة الأطفال عبر الإنترنت في الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال (NSPCC)، وهى مؤسسة خيرية بريطانية لحماية الطفل، متشائمًا بشأن تعهد دوريس.
وادعى أنه “على الرغم من الخطاب، فإن مقترحات الحكومة الحالية تعنى أن رؤساء التكنولوجيا لن يكونوا مسئولين شخصيًا عن الآثار الضارة لخوارزمياتهم أو فشلهم فى منع الاستمالة، ولا يمكن مقاضاتهم إلا لفشلهم في توفير المعلومات للجهة التنظيمية”.
وأصر بوروز على أنه ما لم يتم تعزيز قانون الأمان على الإنترنت بشكل كافٍ، فإن العقوبات الجنائية ستكون بلا جدوي.
ووفقا له، ‘”يحتاج الأطفال إلى تنظيم جيد للتعلم، إلي جانب منع الانتهاكات التي يمكن تجنبها”.
وتأتى هذه التصريحات بعد أيام قليلة من تعزيز الحكومة لمشروع القانون بإضافة عدد من الجرائم الجنائية الجديدة التي قد تؤدي إلى عقوبات بالسجن على كبار المسئولين التنفيذيين لمنصات الإنترنت.
وتشمل قائمة الجرائم ذات الأولوية حاليًا المساومة بالمواد الإباحية، وجرائم الكراهية، والاحتيال، وبيع المخدرات أو الأسلحة غير المشروعة، والترويج للانتحار أو تسهيله، فضلاً عن تهريب الأشخاص والاستغلال الجنسي، وبموجب قانون الأمان عبر الإنترنت، يجب إزالة أي مادة تحتوي على الجرائم المذكورة أعلاه من المنصات الاجتماعية والخطوات المتخذة لمنع المستخدمين من مواجهتها.
أما الجرائم التي تمت إضافتها، فهي تتعلق بنشر رسائل تنقل تهديدًا بضرر جسيم، وإرسال اتصال بهدف إحداث ضرر نفسى أو ضغوط نفسية خطيرة، وتعمد إرسال رسالة كاذبة بقصد إلحاق الأذى.
يذكرأن، أدى الانخفاض غير المسبوق في أسهم شركة "ميتا" المالكة لفيس بوك هذا الأسبوع إلى محو 31 مليار دولار من ثروة مارك زوكربيرج الشخصية، مما أدى إلى انخفاضه ثلاثة مراتب في قائمة بلومبرج لأغنى أغنياء العالم.
وهو الآن يحتل المرتبة العاشرة في مؤشر بلومبيرج للمليارديرات، خلف المؤسس المشارك لشركة اوراكل لاري إليسون وفقط ببضع مئات الملايين من الدولارات فوق رجل الأعمال الهندي في مجال الطاقة والتكنولوجيا، موكيش أمباني.
ويتصدر إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية ومؤسس سبايس اكس لابحاث الفضاء القائمة بفارق كبير.
شهدت منصة Meta Platforms ، المعروفة سابقًا باسم فيس بوك أسوأ يوم لها على الإطلاق في سوق الأسهم يوم الخميس ، بعد الإبلاغ عن انخفاض نادر في الأرباح وركود في أعداد المستخدمين ، وتقديم تقييم غامض لآفاق الشركة حيث تستثمر بكثافة في زيادة والواقع الافتراضي.
وقال زوكربيرج في اتصال هاتفي مع المحللين "هذه الرؤية المحققة بالكامل ما زالت بعيدة المنال وعلى الرغم من أن الاتجاه واضح ، فإن طريقنا إلى الأمام لم يتم تحديده بشكل كامل بعد."
وأغلقت أسهم الشركة متراجعة أكثر من 26%، مقلصة ما يقرب من 240 مليار دولار من قيمتها السوقية.
يمتلك زوكربيرج، 37 عامًا، أكثر من 398 مليون سهم في ميتا، أو 14.2% من الشركة ، وفقًا لإيداع من فبراير 2021، وهو أحدث ملف متاح.
بعد الانهيار، تبلغ قيمة الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك الآن 89.6 مليار دولار، بزيادة 400 مليون دولار فقط عن أمباني، الذى يسيطر على ريلاينس إندستريز وهو أغنى رجل فى آسيا ، وفقًا لتصنيف بلومبرج.
بصرف النظر عن تقرير الأرباح الكارثي ، كشفت ميتا لأول مرة عن مقدار الأموال التي تنفقها على تحولها إلى metaverse. أبلغت الشركة أيضًا عن انخفاض طفيف ولكن لافت للنظر في مستخدمي فيس بوك النشطين يوميًا في الولايات المتحدة وكندا عن الربع السابق.
كان يوم الخميس بمثابة تذكير بمدى ضخامة ميتا، انخفضت قيمتها السوقية بمقدار أكبر من تقييم معظم الشركات العامة ، بما فى ذلك Oracle وCisco (CSCO)، كانت الخسارة أيضًا تقريبًا بحجم إجمالى قيمة ديزنى.
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