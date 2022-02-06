وزير الخارجية التونسى يجرى محادثات مع المنفى لدعم الأمن والاستقرار فى ليبيا

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بحث وزير الخارجية التونسية عثمان الجرندي، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الوضع في ليبيا وتطور المسار السياسي والمشاورات الجارية مع مختلف الأطراف لإيجاد التوافقات الضرورية التي من شأنها دعم الأمن والاستقرار في ليبيا.



وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان اليوم الأحد أن المحادثات جاءت على هامش المشاركة في الدورة العادية 35 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي ، وتناول اللقاء الوضع في ليبيا وتطور المسار السياسي والمشاورات الجارية مع مختلف الأطراف لإيجاد التوافقات الضرورية التي من شأنها دعم الأمن والاستقرار في ليبيا بما يمكنها من استعادة مكانتها الوازنة ودورها الحيوي في المنطقة.



من جانبه أكّد المنفي تقديره لموقف الرئيس التونسي قيس سعيّد الداعي الى تمكين الشعب الليبي من إدارة شؤونه والكف عن التدخلات الأجنبية، مثمنا كل التسهيلات التي تتيحها تونس ليبقى المسار الليبي قائما حتى التوصل الى الحلول المنشودة.



وأضافت الخارجية التونسية أن الجانبين أكدا ضرورة تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى أفضل المستويات و أهمية دعم وتنشيط وتنويع المبادلات التجارية البينية والشراكات بين رجال الأعمال والقطاع الخاص والعام باعتبارها عوامل أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.



وأوضحت أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي حمل الجرندي تحياته إلى الرئيس التونسي وحرصه على دعم العلاقات باتجاه كل ما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.