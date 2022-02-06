اليوم السابع
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محمد بن زايد يعزى الملك محمد السادس فى وفاة الطفل ريان

الأحد، 06 فبراير 2022 10:16 م
محمد بن زايد يعزى الملك محمد السادس فى وفاة الطفل ريان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
كتب محمد جمال

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أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اتصالا هاتفيا مع الملك محمد السادس، اليوم الأحد، ليقدم خلاله تعازيه و صادق مواساته بوفاة الطفل ريان، الذى فارق الحياة إثر سقوطه فى بئر وبقائه عالقا فيها عدة أيام.
 
وقال الشيخ محمد بن زايد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية، خلال الاتصال بالملك محمد السادس: “تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة الطفل ريان، الذى تابعنا قصته الإنسانية باهتمام خلال الأيام الماضية .. وأتقدم بالتعازى والمواساة إلى والدي الفقيد وأفراد أسرته، وكل الشعب المغربى الشقيق، فى هذا المصاب.. سائلا المولى تعالى أن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.
 
وأشاد ولى عهد أبوظبى بالجهود الكبيرة التى بذلتها السلطات وفرق الوقاية المدنية، خلال عدة أيام، في محاولاتها لإنقاذ حياة الطفل ريان.
 
 
من جانبه، يزيد المصدر نفسه، أعرب الملك محمد السادس عن شكره و تقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان لما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه مصاب الشعب المغربي بأكمله، متمنيا له دوام الصحة و العافية و لدولة الإمارات كل الخير.

الطفل ريان

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وفاة الطفل ريان

محمد بن زايد

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