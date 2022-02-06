محافظ جنوب سيناء يكرم رئيس مدينة شرم الشيخ ويشيد بأدائه

جنوب سيناء فايزة مرسال

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ السابق وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.

حضر التكريم اللواء أحمد البنا رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء، والدكتور أحمد عواد أستاذ العمارة بكلية هندسة شبرا وسط لفيف من ممثلي الجهاز التنفيذي وممثلي عدة جهات ووزارات مختلفة ومستثمرين

وأشاد المحافظ بعمله و كفاءته خلال مدة 8 سنوات مرت وتحقيق الكثير من الإنجازات والمشروعات التنموية الهامة بمعاونة الجهات المختلفة والعاملين بمجلس مدينة شرم الشيخ.