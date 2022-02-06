لو عايز تخس.. الفشار أفضل وجبة خفيفة للتخلص من الكيلو جرامات الزائدة

كتبت مروة هريدى

لتحقيق هدف إنقاص الوزن، يعد التحكم في الإفراط في تناول الطعام من أهم المهام التي يصعب القيام بها، والأكل الطائش أو الأكل العاطفي عند محاولة التخلص من الكيلوجرامات يمكن أن يدمر أهداف إنقاص الوزن ويمكن أن يبتعد عن المسار الصحيح، وبينما يتوخى الكثير من الناس الحذر بشأن ما يضيفونه إلى وجباتهم الرئيسية الثلاثة، غالبًا ما يتم تجاهل الوجبات الخفيفة، ما يترتب عليه استهلاك المزيد من السعرات الحرارية بين الوجبات والفشل في الوصول إلى هدف فقدان الوزن في الوقت المطلوب.

إذا كانت السيطرة على الرغبة الشديدة في تناول أطعمة معينة بين الوجبات، ليست بالأمر السهل، وكنت تعانى من مشكلة في التحكم في عادات الأكل بنهم، يوضح تقرير موقع "تايمز أوف أنديا" أكثر وجبة خفيفة صحية يمكنك تناولها دون زيادة في عدد السعرات الحرارية اليومية.

أهم شيء عند محاولة إنقاص الوزن هو إدارة عدد السعرات الحرارية، ويتم تقسيم جزء كبير من السعرات الحرارية بين الوجبات الرئيسية الثلاثة ويتبقى جزء صغير فقط للوجبات الخفيفة، لذلك، تتمثل الإستراتيجية في اختيار شيء منخفض السعرات الحرارية ولكنه يشبع، ويعتبر الفشار هو أحد العناصر الغذائية التي تتناسب تمامًا مع هذه المعايير.

الفشار منخفض السعرات الحرارية وصحي وغني بالألياف، وهو أفضل وجبة خفيفة لمن يحاولون التخلص من الكيلوجرامات، فهو ممتاز لمن يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات.

الطريقة الصحيحة لتناول الفشار

الفشار صحي بلا شك، لكن عليك أن تكون حذرًا عند إضافته إلى نظامك الغذائي لفقدان الوزن، تمامًا مثل أي عنصر غذائي آخر، قد يؤدي تناول الكثير من الفشار دفعة واحدة إلى تدمير خطة نظامك الغذائي، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون حذرًا بشأن كيفية تحضير الفشار، بما يخدم خطة إنقاص الوزن، حيث يفضل إعداد الفشار المنفوخ في الهواء، بدلًا من الزيت، وإضافة القليل من الملح.

محتوى المغذيات في الفشار

كوب من الفشار يحتوي على 30 سعرة حرارية فقط، إلى جانب ذلك، فهو غنى بالعناصر الغذائية الصحية الأخرى مثل البروتين، وحمض الفوليك، والنياسين، والريبوفلافين، والثيامين، وفيتامينات B وA وE وK.

تشير دراسة نشرت في مجلة مضادات الأكسدة إلى أن الفشار مليء بمادة البوليفينول، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب، حيث إن 75 جرامًا من الفشار المنثور في الهواء يحتوي على ما يصل إلى 300 مجم من مادة البوليفينول.

الفوائد الصحية الأخرى لتناول الفشار

الوجبات الخفيفة ليست جيدة فقط لمن يحاولون التخلص من الكيلوجرامات، ونظرًا لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الصحية، فإن الفشار له العديد من الفوائد الصحية، وقد يساعد جعله جزءًا من وجباتك الخفيفة في تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض، على النحو التالى:

يمكن أن يمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم. يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي تحت السيطرة ومنع الإمساك. إنه صديق لمرضى السكر ويمكنه إدارة مستوى السكر في الدم. يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. يمكن أن يعزز صحة عينيك.



الفشار