شوارعنا الخضراء والهواء النقى للجميع.. مبادرة شبابية لتشجير الشوارع بطنطا

كتب - محمود أحمد عطا

شارك القارئ محمد مهدي بصورة عبر خدمة صحافة المواطن في "اليوم السابع" بمبادرة "شوارعنا الخضراء" والتى تهدف إلى زراعة أشجار مثمرة فى مدخل قرية الرملية مركز طنطا.



اشجار خضراء وأكد القارئ محمد مهدي أحد سكان القرية: "المشاركون في المبادرة رجال وشباب القرية وعدد من الأطفال إيمانا منهم بأهمية المشاركة المجتمعية، وتم زراعة شجرة مثمرة في مدخل القرية.



اشجار خضراء



اشجار خضراء



اشجار خضراء