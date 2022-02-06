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شوارعنا الخضراء والهواء النقى للجميع.. مبادرة شبابية لتشجير الشوارع بطنطا

الأحد، 06 فبراير 2022 11:00 م
شوارعنا الخضراء والهواء النقى للجميع.. مبادرة شبابية لتشجير الشوارع بطنطا اشجار خضراء
كتب - محمود أحمد عطا

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شارك القارئ محمد مهدي بصورة عبر خدمة صحافة المواطن في "اليوم السابع" بمبادرة "شوارعنا الخضراء" والتى تهدف إلى زراعة أشجار مثمرة فى مدخل قرية الرملية مركز طنطا.
 
اشجار خضراء (1)
اشجار خضراء
 
وأكد  القارئ محمد مهدي أحد سكان القرية: "المشاركون في المبادرة رجال وشباب القرية وعدد من الأطفال إيمانا منهم بأهمية المشاركة المجتمعية، وتم زراعة شجرة مثمرة في مدخل القرية.
 

اشجار خضراء (2)
اشجار خضراء

اشجار خضراء (3)
اشجار خضراء

اشجار خضراء (4)
اشجار خضراء
 
ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاركتهم عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

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