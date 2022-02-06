سكرتير عام أسيوط يتفقد تمهيد الشوارع وتركيب الإنترلوك للأرصفة بمنفلوط

أسيوط هيثم البدرى

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قيادات المحافظة بالمتابعة الميدانية لأعمال الرصف الجارى تنفيذها بمختلف مراكز وأحياء المحافظة والتأكيد على تطبيق معايير الجودة فى التنفيذ وفقا الاشتراطات والمواصفات الفنية، لافتًا إلى إنه جارى استكمال أعمال تمهيد بعض الشوارع وتركيب بلاط الانترلوك للارصفة بمدينة منفلوط بعد الانتهاء من توصيل كافة المرافق من خطوط مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى ضمن أعمال التطوير التى يشهدها المركز.

وذلك فى إطار الخطة الشاملة التى تنفذها المحافظة للتطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق بها وخلق شرايين جديدة للتنمية وجذب استثمارات جديدة وذلك تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تفقد اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة أعمال تمهيد وتسوية شارع العشرين وتفرعاته بمدينة منفلوط وتركيب بلاط الانترلوك للارصفة بعد الانتهاء من توصيل كافة المرافق من خطوط مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى استعدادا لرصفه رافقه خلال الجولة محمد عبدالغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط وسيد عباس نائب رئيس المركز ومسئولى المتابعة والطرق بالمركز.

وأكد السكرتير العام إنه يجرى متابعة ميدانية ومستمرة لكافة أعمال الرصف التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز وأحياء المحافظة لافتا إلى إنه جارى تمهيد وتسوية شارع العشرين بمدينة منفلوط وتفرعاته استعدادا لوضع التربة الزلطية التى تسبق أعمال الرصف بعد التنسيق المسبق مع كافة شركات المرافق ورئيس المركز والانتهاء من توصيل كافة خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى ضمن خطة تطوير شاملة تقوم بها المحافظة بالمركز تتضمن رصف باقى الشوارع تباعًا موجهًا بضرورة مراعاة المواصفات الفنية ومعايير الجودة فى تنفيذ الأعمال ومدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الفنية فضلا عن استمرار أعمال تركيب البلدورات بالأرصفة وتكثيف حملات التوعية للمواطنين بالحفاظ على أعمال التطوير التى تتم وذلك لإظهار الشكل الجمالى وخلق شرايين جديدة للتنمية.

يذكر أن خطة الرصف التى يجرى تنفيذها حالياً هى أكبر خطة رصف فى تاريخ المحافظة حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة لفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات.

على جانب آخر، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على الدور الهام الذى ستقوم به مكتبة مصر العامة فى نشر وزيادة الوعى الثقافى وتنوير العقول وزيادة المعرفة والتعريف بالتاريخ والحضارات عن طريق الكتب والموسوعات والإصدارات المختلفة المتاحة للقراءة فى شتى مجالات الحياة لافتاً إلى الجهود المبذولة للانتهاء من تطوير المكتبة طبقاً للجدول الزمنى الموضوع مسبقاً ووفقاً للمعايير والاشتراطات المقررة لافتتاحها فى القريب العاجل لخدمة كافة فئات المجتمع الأسيوطى بهدف نشر الثقافة والمعرفة، جاء ذلك عقب لقاءه بهاجر محروس مدير مكتبة مصر العامة بأسيوط لمتابعة أعمال التطوير والتجهيز للافتتاح فى أقرب وقت ممكن.

واستعرض اللقاء مراحل التنفيذ والتطوير الجارى تنفيذها بالمكتبة وتحويلها لمكتبة منظومة رقمية لمواكبة التكنولوجية الحديثة وإتاحة افاق جديدة لمواطنى المحافظة.

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة مكتبة مصر العامة وافتتاحها فى اقرب وقت ممكن لافتاً إلى ضرورة الاهتمام على نشر الثقافة وتعزيز عادة القراءة للجميع نظراً لما تمثله من أهمية فى تكوين الهوية والشخصية المصرية، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين المحافظة وصندوق مكتبات مصر العامة وحى شرق وهيئة الأبنية التعليمية التى تشرف على أعمال التطوير والتجديد ورفع كفاءتها وتعظيم الإستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل لها.

وأضافت مدير مكتبة مصر العامة بأسيوط أن المكتبة سوف تقدم خدمات وأنشطة وخطط مستقبلية تهدف إلى تحقيقها بهدف نشر الثقافة والمعرفة بين فئات المجتمع وما تقوم به من جهود من أجل المساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن بناء الإنسان المصرى مشيراً إلى الاهتمام الذى يوليه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالقطاع الثقافى والمعرفى وهو ما يظهر جلياً فى جولاته المستمرة والمتابعة الدورية بمكتبة مصر العامة.



السكرتير العام يتفقد تمهيد الشوارع بمنفلوط



السكرتير العام يتفقد تمهيد الشوارع بمنفلوط