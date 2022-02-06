اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 فبراير 2022 05:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رصف 6 طرق بالبحيرة بتكلفة 36 مليونا و 820 ألف جنيه

الأحد، 06 فبراير 2022 03:52 م
رصف 6 طرق بالبحيرة بتكلفة 36 مليونا و 820 ألف جنيه رصف الطرق
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على أنه جارى العمل على انهاء كافه أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة 2021 - 2022 م لتحقيق السيولة المرورية و تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الشأن قامت مديرية الطرق بالبحيرة برئاسة المهندس فايز الجندي بمتابعة أعمال رصف الطرق الجارى تنفيذها خلال شهر يناير الماضي بالتنسيق مع  الإدارة العامة للمشروعات بالمديرية وهندسة الطرق ومنها متابعة استكمال رصف   :-

- طريق جسر ترعة فرهاش بطول  4.5 م بالدلنجات بتكلفة 5.85 مليون جنيه

-  طريق الحدين - العزيمة الواصل بين مركزى كوم حمادة و بدر بطول 3.6 م بتكلفة 11مليون جنيه

- طريق جزيرة نكلا العنب – كفر عوانه بايتاى البارود 3.2 م بتكلفة 6.2 مليون جنيه.

- طريق ايتاى البارود - امليط بطول  3.75 م بتكلفة 4.82 مليون جنيه.

- طريق جسر مصرف شبراخيت بطول 3.5 م بتكلفة 6.4 مليون جنيه.

- طريق سندرينا المحمودية بطول 2م بتكلفة 2.55 مليون جنيه.

 

IMG-20220206-WA0018
 

 

IMG-20220206-WA0022
 

 


رصف طرق

محافظه البحيره

البحيره

شبراخت

المحموديه

ايتاى البارود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

53.6 مليار جنيه استثمارات وزارة التنمية المحلية فى الصعيد.. رصف الطرق المحلية بتكلفة 13 مليار جنيه.. و3.4 مليار جنيه لمشروعات الكهرباء والإنارة.. و675.1 مليون جنيه لتطوير المجازر.. و3420 مقاولا وشركة للتنفيذ

الإثنين، 31 يناير 2022 09:00 ص

محافظ بورسعيد يكشف موعد الانتهاء من رصف طريق يربط بين الجنوب ومستشفى 30 يونيو

السبت، 29 يناير 2022 02:41 م

نائب محافظ القاهرة تناقش خطط رصف الطرق بأحياء المنطقة الجنوبية

الخميس، 27 يناير 2022 11:39 ص

التنمية المحلية تتابع جهود المحافظات فى رصف الطرق الداخلية.. صور

الثلاثاء، 25 يناير 2022 12:32 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة