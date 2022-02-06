رصف 6 طرق بالبحيرة بتكلفة 36 مليونا و 820 ألف جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على أنه جارى العمل على انهاء كافه أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة 2021 - 2022 م لتحقيق السيولة المرورية و تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الشأن قامت مديرية الطرق بالبحيرة برئاسة المهندس فايز الجندي بمتابعة أعمال رصف الطرق الجارى تنفيذها خلال شهر يناير الماضي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمشروعات بالمديرية وهندسة الطرق ومنها متابعة استكمال رصف :-

- طريق جسر ترعة فرهاش بطول 4.5 م بالدلنجات بتكلفة 5.85 مليون جنيه

- طريق الحدين - العزيمة الواصل بين مركزى كوم حمادة و بدر بطول 3.6 م بتكلفة 11مليون جنيه

- طريق جزيرة نكلا العنب – كفر عوانه بايتاى البارود 3.2 م بتكلفة 6.2 مليون جنيه.

- طريق ايتاى البارود - امليط بطول 3.75 م بتكلفة 4.82 مليون جنيه.

- طريق جسر مصرف شبراخيت بطول 3.5 م بتكلفة 6.4 مليون جنيه.

- طريق سندرينا المحمودية بطول 2م بتكلفة 2.55 مليون جنيه.