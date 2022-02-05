رفع كفاءة وتطوير كورنيش دمنهور بالبحيرة بتكلفة 12 مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، أنه جار العمل على إنهاء كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفا أن مشروعات رصف الطرق لها الأثر الأكبر في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين خاصة في القرى، وتيسير حركة المرور، وتسهيل تحرك المواطنين خلال تنقلاتهم داخل محافظاتهم .

وشدد محافظ البحيرة على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالالتزام بالبرنامج الزمني والاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة.

وفى هذا السياق قامت مديرية الطرق بالبحيرة بقيادة المهندس فايز الجندي بمتابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير كورنيش دمنهور بداية من الطريق الدولي فى اتجاه زاوية غزال بطول 1.4 كيلو بالاتجاهين ومن المقرر الانتهاء من الأعمال شهر مارس المقبل وذلك لتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين.