رئيس جامعة القناة: البدء فى أعمال توسعة وتطوير شبكة المعلومات

الإسماعيلية - السيد فلاح

وجه الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بالبدء الفورى فى أعمال تطوير شبكة الإتصالات والمعلومات بالجامعة، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق بين مهندسى الشبكة ووحدات الـ lT بالكليات ومن خلال عقد دورات تدريبية لمسئولى وحدات الـ lT لتقديم الدعم الفنى لهم لمواجهة المشكلات التى قد تواجههم من أعطال للشبكات وغيرها.

جاء ذلك أثناء تفقد رئيس جامعة قناة السويس لمقر شبكة المعلومات والإتصالات بالجامعة حيث شهد الإنتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام وتوسعة الطريق أمام الشبكة.

رافق الدكتور ناصر مندور، كل من الدكتور محمد حفني، مدير مركز تطوير التعليم والدكتور باسم الهادى، مدير الشبكة والدكتور أحمد يحيى، مدير البورتل والمهندسة هبه إمام، مدير عام الإدارة الهندسية ومهندسى الشبكة أحمد هلال، حسن فريد، وهيثم العدوى، ومحمد حسن.

وأكد "مندور" أن أعمال التطوير ستشمل ثلاث طوابق الأول يتم تخصيصه للداتا سنتر أما الدور الثانى وعلى مساحة 200 متر مربع فيضم ثلاث قاعات لمهندسى الشبكة بالإضافة إلى قاعة تدريبية مزوده بتقنيات عالية وأجهزة متطورة وشبكات إنترنت فائقة السرعة والدور الثالث يضم مخزن لمهام الشبكات.

وطالب مندور بعمل حصر لجميع العاملين بالجامعة من خريجى الحاسبات والمعلومات، البرمجه، الـIT وذلك لدعم الوحدات داخل الكليات بالجواهر المتخصصة لرفع كفاءة الوحدات داخل الكليات.

كما شدد رئيس الجامعة على سرعة الإنتهاء من عمليات التوسعة فى غضون شهر من الآن حيث تم بالفعل عمل المقايسة وسيتم على الفور البدء فى العمل.