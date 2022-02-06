رئيس جامعة القناة: رحلات تثقيفية وترفيهية لمعرض القاهرة للكتاب بنسخته الـ53

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، إن الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تقام تحت شعار: "هوية مصر، الثقافة وسؤال المستقبل" تحمل أيضا هوية متميزة.

وواصل أن المعرض سيشهد حدثاً مهماً هو إطلاق مشروع الكتاب الرقمى فى الهيئة المصرية العامة للكتاب، بهدف إتاحة بيع الكتب على المنصة الرقمية، بما يتماشى مع التوجيهات الجديدة لنشر الثقافة وإعادة بناء الشخصية المصرية، ويضم المعرض 900 جناح، وأكثر من ألف دار نشر مصرية وأجنبية.

وتماشيا مع هذا السياق أعلنت إدارة النشاط الثقافى بالتعاون مع إتحاد طلاب جامعة قناة السويس عن تنظيم الرحلة التثقيفية والترفيهية لزيارة معرض القاهرة الدولى للكتاب وذلك خلال يومى 5 و6 فبراير الجارى، برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.

ويقوم بتنظيم الزيارة إدارة النشاط الثقافى بالإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبد الله عامر مدير عام الإدارة ومروة عدلى مدير إدارة النشاط الثقافي.