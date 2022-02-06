اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 فبراير 2022 01:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الحكومة المغربية: مشيئة الله أكبر من الجميع

الأحد، 06 فبراير 2022 12:35 ص
رئيس الحكومة المغربية: مشيئة الله أكبر من الجميع عزيز أخنوش
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، في تدوينة له على موقع فيسبوك، عن شعوره بالأسى والحزن لخبر وفاة الطفل ريان بعد أيام من المعاناة، والأمل في الوصول إليه حيا.

وأردف أخنوش “بهذه المناسبة الحزينة، أتقدم، باسمي ونيابة عن جميع أعضاء الحكومة، بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى والدي الطفل ريان”.

وأكمل “أتوجه بالشكر لجلالة الملك نصره الله على الرعاية الخاصة التي أولاها لعملية إنقاذ الطفل ريان رحمة الله عليه”.

ولفت أخنوش إلى أن مختلف المصالح، محليا ووطنيا، بذلت مجهودات استثنائية وجبارة لإنقاذ الطفل ريان، رحمة الله عليه، مضيفا أن عمليات الحفر استمرت 5 أيام، وسخرت لها جميع الإمكانيات الضرورية، لكن مشيئة الله كانت أكبر من الجميع.

 

 

 


الحكومة المغربية

ريان

وفاة الطفل ريان

ريان مات

انقاذ الطفل ريان

عملية انقاذ الطفل ريان

الطفل المغربى ريان

على الصحراوى

عم على الصحراوى

ريان المغربى

انقذوا ريان

طفل البئر

انقاذ طفل البئر

عمليات انقاذ الطفل المغربى

عمليات انقاذ الطفل المغربى ريان

saveRayan

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة