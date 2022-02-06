"ديلر" الأقراص المخدرة يسقط قبل ترويجه بضاعته في الجيزة.. تفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف تاجر مواد مخدرة، سقط في كمين لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، وبحوزته أقراص مخدرة، باعترافات تفصيلية عن الواقعة، وذكر أنه حصل على المضبوطات من عاطل كشف عن هويته لرجال المباحث، لترويجها بين عملائه من تجار التجزئة، ومن عملائه المتعاطين، لتحقيق مكاسب مادية طائلة.

وقال أنه كان يروج المواد المخدرة، خاصة الأقراص بين عملائه بعدة مناطق، منها المنيرة الغربية وإمبابة، وأنه يتواصل معهم هاتفيا، لتحديد أماكن لقائهم، ويتنقل بواسطة سيارة، وأحيانا دراجة بخارية.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم بعد أن أكدت التحريات ترويجه المواد المخدرة بين عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، وعقب رصد تحركاته، تم إعداد كمين له والقبض عليه، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول ومبلغ مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.