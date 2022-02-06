جامعة الأقصر تواصل خطط تأهيل وتطوير كليات التربية والعلوم لدخول الخدمة العام المقبل

الأقصر – أحمد مرعى

تستكمل جامعة الأقصر بقيادة الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، أعمال إعادة تأهيل وتطوير مباني كليتي العلوم والتربية بمدينة طيبة شمالي الأقصر، والمقرر دخولهما الخدمة التعليمية العام الدراسي المقبل، حيث أكد رئيس الجامعة ضرورة إنهاء العمل فى الكليات الجديدة لدخول الخدمة بمستوى يليق بجامعة الأقصر أمام الطلبة فى تلك الكليات الجديدة.

وفى هذا الصدد يؤكد رئيس جامعة الأقصر، أن الجامعة تسابق الزمن للانتهاء من تجهيز الكليات الجديدة، لتنضم لقائمة كليات الجامعة في سبيل دعم الأقصر ومحافظات الصعيد، حيث أوصى رئيس الجامعة بمراعاة البعد الجمالي للمنشآت خلال الانتهاء من التشطيبات الأخيرة بهيكل البناء، والاهتمام بجودة الخامات المستخدمة، استعدادًا لاستقبال الطلاب خلال العام الجديد، مشددًا على سرعة وضع اللمسات الأخيرة بالكليات.

ويتابع الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، فى جولات دورية العمل فى تأهيل الكليات الجديدة، حيث يرافقه في تلك الجولات كل من جمال السيد أمين الجامعة المساعد، والدكتور ممدوح كامل، المشرف على تنفيذ كلية العلوم، وأعضاء المكتب الاستشاري الهندسي بالجامعة، وشملت الجولات تفقد ملعب كلية العلوم، والمعامل والتي تضم؛ "معمل الكيمياء، الجيولوجيا، الفيزياء، النبات، ومعمل الحيوان"، وقاعات التدريس، كما تفقد قاعة السيمنار بكلية التربية ومعملي الكيمياء العضوية وغير العضوية، والمدرج وقاعة مجلس الكلية.

وتأتي الجولات اليومية للدكتور محمد محجوب رئيس الجامعة، بهدف تفقد المنشآت التعليمية، حرصاً على المتابعة الدورية، لتجهيز كليات الجامعة على أعلى مستوى، لاستقبال العام الدراسي الجديد بما يليق باسم جامعة الأقصر، وتوفير المناخ التعليمي المناسب للطلاب.



تطوير كليات التربية والعلوم لدخول الخدمة العام المقبل



تطوير كلية التربية بجامعة الأقصر



جامعة الأقصر تواصل خطط تطوير كليات التربية والعلوم



جولة على تطوير كليات التربية والعلوم لدخول الخدمة العام المقبل