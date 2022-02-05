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جامعة الأقصر تحدد نقطة وضع حجر الأساس وتجرى رفع مساحى لـ100 فدان

السبت، 05 فبراير 2022 01:45 م
جامعة الأقصر تحدد نقطة وضع حجر الأساس وتجرى رفع مساحى لـ100 فدان جامعة الأقصر تحدد نقطة وضع حجر الأساس وتجرى رفع مساحى لـ100 فدان
الأقصر - أحمد مرعى

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تواصل جامعة الأقصر التجهيزات النهائية لمساحة الـ100 فدان المخصصة لإنشاء الكليات الجديدة بالجامعة بمدينة طيبة شمالي المحافظة، حيث يتابع الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، بجولات متكررة على الـ100 فدان، وذلك برفقة المهندسة إيمان شبيب نائب رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة، وجمال السيد أمين الجامعة المساعد، والدكتور ممدوح كامل المشرف على تنفيذ كلية العلوم، وأعضاء المكتب الاستشاري الهندسي بالجامعة.

وناقش رئيس الجامعة مع المكتب الهندسي وجهاز مدينة طيبة، تحديد نقطة وضع حجر الأساس بالمائة فدان، وتحديد إحداثيات الموقع، موجهًا  بسرعة إنهاء أعمال الرفع المساحي  استعدادًا لبدء التخطيط العمراني لإنشاء كليات الجامعة، كما تفقد رئيس الجامعة والوفد المرافق له، مساحة الخمسة أفدنة بطيبة، والتي حصلت على موافقة رئيس الجمهورية بتخصيصها لإنشاء مستشفى جامعي.

وأوضح الدكتور محمد محجوب أن الجامعة تسعى لإحداث طفرة تعليمية بالتزامن مع التوسعات التي ستسهدها الجامعة، وذلك بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير التعليم، مشيرًا إلى أن الكليات الجديدة،  سيتم إنشاؤها وفق أحدث وسائل التكنولوجيا في البناء والتصميم لتطابق أحدث المواصفات العالمية في تقديم الخدمة التعليمية لأبناء الأقصر ومحافظات الصعيد.

يشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كانت قد  اعتمدت القرار رقم 130 لسنة 2019 بإنشاء جامعة الأقصر بمدينة طيبة الجديدة، وذلك بتخصيص 100 فدان بمنطقة الـ620 فدانا بمشروع الإسكان الاجتماعي لصالح جامعة الأقصر.

جامعة الأقصر تحدد نقطة وضع حجر الأساس وتجرى رفع مساحى لـ100 فدان
جامعة الأقصر تحدد نقطة وضع حجر الأساس وتجرى رفع مساحى لـ100 فدان

 

جولة قيادات الجامعة على موقع الـ100 فدان
جولة قيادات الجامعة على موقع الـ100 فدان

 

رئيس جامعة الأقصر يتابع استعدادات الـ100 فدان
رئيس جامعة الأقصر يتابع استعدادات الـ100 فدان

 

متابعة عمل رفع مساحى لـ100 فدان بطيبة لبدء الإنشاءات
متابعة عمل رفع مساحى لـ100 فدان بطيبة لبدء الإنشاءات

 

متابعة موقع الـ100 فدان لجامعة الأقصر
متابعة موقع الـ100 فدان لجامعة الأقصر

 


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