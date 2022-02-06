تضامن الإسماعيلية تطلق برنامج سفراء الوعى تحت شعار "بالوعى مصر بتتغير للأفضل"

الإسماعيلية - السيد فلاح

انطلقت فعاليات برنامج سفراء الوعى لمحافظات القناة "الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء"، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، وبالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للإستعلامات ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.

وقال بيان لمحافظة الإسماعيلية، إن هذة الفعاليات تأتى تحت شعار "بالوعى مصر بتتغير للأفضل"، ووفق الرؤية المستقبلية للقيادة السياسية لمصر 203" نحو مستقبل أفضل من خلال سواعد أبنائها وتنمية الوعى المجتمعى السليم ومن أجل الحفاظ على مصرنا الحبيبة ومواجهة تحديات العصر.

وقالت مها الحفناوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية إن برنامج سفراء الوعى يهدف إلى تدريب وتأهيل 27 ألف قيادة توعوية كدفعة أولى لتكون قادرة على نشر الوعى فى المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإعلامية والسياحية والبيئية والزراعية والصحية والرياضية، مشيرة إلى أن البرنامج يراعى فيه التنوع الثقافى والمكانى بين المشاركين فى البرنامج من أجل الوصول لكافة فئات المجتمع المصرى لتحقيق الولاء والانتماء للوطن والتصدى للدعاوى المغرضة والهدامة لصورة الدولة المصرية.

ويهدف البرنامج إلى بناء وتنمية المجتمع والأسرة وخاصة المواطن وخلق وعى وتأهيل كوادر للمشاركة السياسية البناءة فى كافة مناحى الحياة والمعترك السياسي بالإضافة إلى المشاركة فى العديد من المبادرات الرئاسية وعلى رأسها حياة كريمة وتطوير الريف المصرى.

وأكد محافظ الإسماعيلية، على أن الدولة تولى اهتماما بالغًا بالشباب والاستعانة بهم وتنمية مهاراتهم الحياتية فإنهم حماة الوطن وبناة المستقبل وقادة الغد.