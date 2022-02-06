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تداول 1088 طن بضائع و354 شاحنة و28 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الأحد، 06 فبراير 2022 11:07 ص
تداول 1088 طن بضائع و354 شاحنة و28 سيارة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر - أرشيفية
كتب ــ رضا حبيشى

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شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1088 طن بضائع عامة ومتنوعة  و354 شاحنة و 28 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الواردات 220 شاحنة و26 سيارة ملاكي ومتواجد 10 سفن على أرصفة الموانئ .

وشملت حركة الصادرات تداول 1088 طن بضائع عامة 134 شاحنة و 2 سيارة ملاكي ومتنوعة، واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 115 شاحنة 22 ملاكي والسفينة امل بحمولة 105 شاحنة 4 سيارات ملاكي والسفينة CMIPOL  CHANGAN  قادمة من ضبا  لشحن فوسفات وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 80 شاحنة 1 ملاكي .

كما غادر ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة بريدج حيث تم تصدير  54 شاحنة بحمولة 1088 طن بضائع عامة و1 ملاكى.


ميناء نويبع

ميناء سفاجا

موانى البحر الاحمر

موانئ البحر الأحمر

اخبار مصر

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