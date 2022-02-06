تداول 1088 طن بضائع و354 شاحنة و28 سيارة بموانئ البحر الأحمر

كتب ــ رضا حبيشى

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1088 طن بضائع عامة ومتنوعة و354 شاحنة و 28 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الواردات 220 شاحنة و26 سيارة ملاكي ومتواجد 10 سفن على أرصفة الموانئ .

وشملت حركة الصادرات تداول 1088 طن بضائع عامة 134 شاحنة و 2 سيارة ملاكي ومتنوعة، واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 115 شاحنة 22 ملاكي والسفينة امل بحمولة 105 شاحنة 4 سيارات ملاكي والسفينة CMIPOL CHANGAN قادمة من ضبا لشحن فوسفات وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 80 شاحنة 1 ملاكي .

كما غادر ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة بريدج حيث تم تصدير 54 شاحنة بحمولة 1088 طن بضائع عامة و1 ملاكى.