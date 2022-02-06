المتهم بالشروع في قتل مواطن بعين شمس: "زعلني ضربته بالنار"

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

اعترف متهم باطلاق الرصاص على آخر بعد مشادة كلامية وقعت بينهما في منطقة عين شمس بالقاهرة، قائلا: "زعلني ضربته بالنار"، حيث كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة إصابة مواطن بطلق نارى وضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص مصاب بطلق نارى بالجسم.

بالانتقال وبسؤال المجنى عليه قرر قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) بالتعدى عليه بإستخدام سلاح نارى " فرد خرطوش " كان بحوزته محدثاً إصابته المنوه عنها لحدوث مشادة كلامية فيما بينهما .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبحوزته السلاح المُستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.