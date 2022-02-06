الصين وباكستان تؤكدان استعدادهما لتعزيز التعاون الثنائي على هامش أولمبياد بكين

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أعرب رئيس الوزراء الصيني لي كه تشانج،السبت، عن عزم بلاده لتعزيز التعاون في مختلف المجالات مع باكستان أثناء لقائه بنظيره الباكستاني عمران خان على هامش دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية في بكين.

وقال تشانج -حسب ما نقلته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية في نسختها الإنجليزية- إن الصين دائما ما تضع باكستان كأولوية في دبلوماسية الجيران وتدعم إسلام آباد في سعيها نحو الرخاء، مؤكدا أن الصين تدعم أيضا شركاتها للاستثمار في باكستان.

وأشار تشانج إلى أن بكين تُقدر جهود الحكومة الباكستانية لحماية سلامة الشركات الصينية والعاملين بها في باكستان، مؤكدا أن الصين ستضع في اعتبارها بشكل فعلي توسيع استيراد المنتجات الزراعية من باكستان.

ومن جانبه، قال خان إن الشراكة التعاونية الاستراتيجية مع الصين هي حجر زاوية السياسة الخارجية لباكستان، مؤكدا التزام بلاده التام بمشروع الممر الاقتصادي الباكستاني-الصيني، وكذلك استمرار بلاده في تعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات، مشددا على أن باكستان ستبذل أقصى جهودها لضمان سلامة الشعب الصيني ومشروعاته داخل البلاد.