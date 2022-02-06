اليوم السابع
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الصحة للمواطنين: ارتدوا الكمامة وتجنبوا الأماكن المزدحمة للوقاية من كورونا

الأحد، 06 فبراير 2022 12:38 م
الصحة للمواطنين: ارتدوا الكمامة وتجنبوا الأماكن المزدحمة للوقاية من كورونا وزارة الصحة والسكان - أرشيفية
كتب ــ وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن الوقاية من كورونا ومتحوراتها من خلال ارتداء الكمامة والبعد عن الأماكن المزدحمة .

وأشارت وزارة الصحة والسكان، أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف".

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الصحة

كورونا

متحورات كورونا

الكمامة

الاماكن المزدحمة

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