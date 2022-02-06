الصحة التونسية: تطعيم 3495 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية

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أعلنت وزارة الصحة التونسية أنه تم تطعيم 3 آلاف 495 شخصا بلقاح فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة - في بيان اليوم الأحد أن إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي بلغ 6 ملايين و271 ألفا و674 شخصا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و621 ألفا و275 شخصا بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا ، ومليون و650 ألفا و399 شخصا بجرعة واحدة من لقاح جونسون أومن المصابين سابقا.

وأضافت أن إجمالي الجرعات المقدمة منذ مارس الماضي بلغ 12 مليونا و810 آلاف و15 جرعة ، داعية المواطنين للتسجيل بالمنصة الصحية.