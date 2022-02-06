الخارجية الصينية: اجتماع شى جين وبوتين كان ناجحا للغاية

بكين أ ش أ

وصف نائب وزير الخارجية الصينى لى يوتشينج المحادثات التى جرت بين الرئيس الصينى شى جين بينج ونظيره الروسى فلاديمير بوتين بأنها كانت "ناجحة للغاية".

وقال يوتشينج - فى تصريح نقلته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، - "إن الاجتماع الذى جمع شى جين بينج وبوتين وجها لوجه للمرة الأولى منذ عامين على هامش افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية فى بكين، كان غنيا فى المحتوى، وأسفر عن نتائج مثمرة".

وأضاف "فى أجواء ودية، تبادل سى جين بينج وبوتين وجهات نظر شاملة وعميقة حول العلاقات الصينية الروسية ومجموعة من القضايا الدولية الرئيسية، مثل التنمية العالمية والاستقرار، ليرسما خلال الاجتماع مخططا لمسار العلاقات بين البلدين فى ظل الظروف التاريخية الجديدة".