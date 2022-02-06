الحبس 6 أشهر لمتهم بإحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المتعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، بمعاقبة متهم بالسجن 6 أشهر لإحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في المعادي.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين رئيس المحكمة، وعضوية الرئيسين أشرف عيسي ومحمد محمد محي الدين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر شريف محمد علي و محمد فاروق.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرا حشيش، كما أدخل في سجن عمومي جوهرا مخدراً محل الاتهام الأول علي خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي ان المضبوطات لجوهر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنا صافياً 76 سم ستة وسبعون سنتجرام، كما ثبت بفحص عينتي المتهم أنها إيجابي لمادة الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.