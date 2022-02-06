البابا تواضروس يستقبل السفيرة المصرية الجديدة بالكاميرون فى المقر الباباوى

كتب ـ محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأحد، السفيرة داليا فايز، السفيرة المصرية الجديدة لدى دولة الكاميرون، فى المقر البابوى بالقاهرة.

وجاءت الزيارة بهدف التعارف قبل استلام السفيرة مهام عملها نهاية الشهر الجاري، وتمنى قداسته للسفيرة التوفيق، كما أعرب عن أمنياته كذلك بالتوفيق للمنتخب المصري لكرة القدم في مباراته مساء اليوم بنهائى بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون في هذه النسخة.

وفى سياق متصل، دشن قداسته أمس السبت، كنيسة السيدة العذراء والقديسة مريم المصرية، بمشروع أهالينا 2 بمدينة السلام، بمشاركة خمسة من أحبار الكنيسة.

وأزاح قداسة البابا، لدى وصوله الكنيسة، الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشينها، بحضور نيافة الأنبا مكسيموس الاسقف العام لقطاع مدينة السلام والحرفيين الذي تتبعه الكنيسة المدشنة.

وتوجه بعدها قداسته إلى داخل الكنيسة حيث بدأت صلوات التدشين التي شملت تدشين المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء والقديسة مريم المصرية، والمذبح البحري على اسم الشهيدة دميانة والقبلي على اسم الشهيد مارجرجس، إلى جانب أيقونة حضن الآب (البانطوكراتور) وحامل الأيقونات (الأيكونوستاس). كما تم تدشين كنيسة في الطابق السفلي على اسم الشهيد ونس.