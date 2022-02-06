اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 فبراير 2022 05:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس يستقبل السفيرة المصرية الجديدة بالكاميرون فى المقر الباباوى

الأحد، 06 فبراير 2022 04:30 م
البابا تواضروس يستقبل السفيرة المصرية الجديدة بالكاميرون فى المقر الباباوى البابا تواضروس الثانى يستقبل سفيرة مصر بالكاميرون
كتب ـ محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأحد، السفيرة داليا فايز، السفيرة المصرية الجديدة لدى دولة الكاميرون، فى المقر البابوى بالقاهرة.

وجاءت الزيارة بهدف التعارف قبل استلام السفيرة مهام عملها نهاية الشهر الجاري، وتمنى قداسته للسفيرة التوفيق، كما أعرب عن أمنياته كذلك بالتوفيق للمنتخب المصري لكرة القدم في مباراته مساء اليوم بنهائى بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون في هذه النسخة.

وفى سياق متصل، دشن قداسته أمس السبت، كنيسة السيدة العذراء والقديسة مريم المصرية، بمشروع أهالينا 2 بمدينة السلام، بمشاركة خمسة من أحبار الكنيسة.

وأزاح قداسة البابا، لدى وصوله الكنيسة، الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشينها، بحضور نيافة الأنبا مكسيموس الاسقف العام لقطاع مدينة السلام والحرفيين الذي تتبعه الكنيسة المدشنة.

وتوجه بعدها قداسته إلى داخل الكنيسة حيث بدأت صلوات التدشين التي شملت تدشين المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء والقديسة مريم المصرية، والمذبح البحري على اسم الشهيدة دميانة والقبلي على اسم الشهيد مارجرجس، إلى جانب أيقونة حضن الآب (البانطوكراتور) وحامل الأيقونات (الأيكونوستاس). كما تم تدشين كنيسة في الطابق السفلي على اسم الشهيد ونس.

21e73cb4-4b24-4fe5-bb2a-c30b8a730cb3 (1)
 استقبال البابا تواضروس الثانى للسفيرة 

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الكاميرون

السفيره المصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء ومريم المصرية بمشروع أهالينا 2 فى السلام

السبت، 05 فبراير 2022 11:36 ص

البابا تواضروس الثانى يستقبل أسقف إيبارشية سيناء الشمالية

الخميس، 03 فبراير 2022 10:46 ص

البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية وسط حضور شعبى بالإجراءات الاحترازية

الأربعاء، 02 فبراير 2022 06:46 م

البابا تواضروس الثانى يستقبل الأنبا فيلوباتير بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون

الأربعاء، 02 فبراير 2022 04:38 م

البابا تواضروس الثانى يستأنف عظته الأسبوعية اليوم بعد توقف شهر

الأربعاء، 02 فبراير 2022 08:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة