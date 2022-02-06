الاستحمام بالماء البارد قد يساعد فى منع "انسداد الشرايين"

كتبت فاطمة خليل

انسداد الشرايين هو أحد العواقب لارتفاع الكوليسترول غير المعالج وهذا يمهد الطريق لمضاعفات خطيرة، معظمها مهددة للحياة، وقد يساعد الاستحمام بالماء البارد في منع انسداد الشرايين، كما أنه قد يعود بفوائد على صحة القلب والأوعية الدموية، نتعرف عليها في هذا التقرير، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

ووفقاً للأبحاث فإن الاستحمام بماء بارد أكثر في الصباح يحفز الشعور باليقظة، ويشجع الناس على التنفس بعمق، وبالتالي خفض مستويات ثاني أكسيد الكربون في الجسم وقد يساعد أيضًا في حماية القلب.

الاستحمام بماء بارد يعمل على تحسين الدورة الدموية عن طريق تحسين تدفق الدم ونتيجة لذلك، قد تعاني من انخفاض في ضغط الدم وتكون قادرًا أيضًا على إزالة انسداد الشرايين.

الماء البارد يحفز الدم على الالتفاف حول الأعضاء، مما يساعد على محاربة مشاكل القلب.

والماء البارد الذي يصيب الجلد يؤدي أيضًا إلى ضخ الدم بكفاءة ، مما يعني أنه يضخ في جميع أنحاء الجسم بشكل أسرع ، مما يساعد على فتح الشرايين أثناء تقدمه.

علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد الاستحمام بالماء البارد في تقليل مستويات الدهون الضارة في الجسم، عن طريق إجبار الجسم على استخدامها للدفء.

شكلا الدهون الموجودان في الجسم هما الأبيض والبني ، وكلاهما له فوائد ومخاطر مختلفة.

تعتبر الدهون البنية عادةً دهون الطعام الموجودة بشكل طبيعي في الجسم وتستخدم في توفير الحرارة عند تعرضها لدرجات حرارة باردة"

الدهون البيضاء ، على العكس من ذلك ، هي نتيجة ثانوية لتناول الكثير من السعرات الحرارية والدهون، وهي عوامل شائعة لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم"

يؤدي أخذ حمام بارد إلى إجبار الجسم على استهلاك الدهون البنية في محاولة للحفاظ على الجسم دافئًا، مما يؤدي بدوره إلى خفض مستوياته.

يمكن أن تكون النتيجة النهائية لهذا انخفاض في مستويات الكوليسترول.

يميل الجسم إلى استخدام الدهون البيضاء الزائدة لاحقًا كمصدر للطاقة.

يمكن أن يؤدي حرق الدهون البني والأبيض إلى خفض مستويات الكوليسترول بشكل ملحوظ لأن الكوليسترول يتكون أساسًا من الدهون.

يؤدي الاستحمام البارد إلى زيادة التمثيل الغذائي للقلب في الجسم مما يؤدي إلى تسريع حرق الدهون.

يساعد انخفاض نسبة الدهون في الجسم بشكل عام في التخلص من رواسب الدهون المتراكمة في الشرايين، وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية."