الأزهر ينعى يعقوب الباحسين العضو السابق بهيئة كبار العلماء بالسعودية

نعى الأزهر الشريف، الدكتور يعقوب الباحسين، العضو السابق بهيئة كبار العلماء بالسعودية، والذي وافته المنية وانتقل إلى جوار ربه اليوم الأحد، عن عمر ناهز 94 عامًا.

وأكد الأزهر أن العالم الجليل الذي تخرج من جامعة الأزهر لم يدخر جهدًا في خدمة الإسلام، ورحل عن عالمنا بعد حياة زاخرة بخدمة الشريعة الإسلامية، تاركًا خلفه مكتبة علمية ثرية من الكتب والمؤلفات الأصولية التي ستظل مقصدًا لطلاب العلم والباحثين.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة العالم الجليل وطلاب العلم والعالم الإسلامي، داعيًا المولى -عز وجل- أن يجعل علمه وعمَله في ميزان حسناته، وأن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على أهله وذويه بالصبر والسلوان، {إنا لله وإنا إليه راجعون}.